Yedi Mavi şantiyesinde çalışan işçiler ücretini istiyor

İstanbul Zeytinburnu'daki Yedi Mavi şantiyesinde taşeron olarak çalışan ve aylardır ücretleri ödenmeyen işçiler iş bıraktı.

Zeytinburnu’da bulunan Yedi Mavi şantiyesinde, Taşdemir isimli taşeron firmaya bağlı olarak aylardır çalışan işçilerin ücretleri ödenmedi. Kişi başı 50 ve 90 bin lira arasında alacakları olduğunu söyleyen işçiler iş bıraktı. Şantiye içinde bekleyişlerini sürdüren işçiler, “Ödemeler bugün-yarın denilerek geciktirildi. Bunun önceden de yapıldığını duyduk. Böyle bıktırıp, insanları isyan ettirip, alması gereken ücretin yarısını verip gönderiyorlar. Burada insanlar mağdur. Sabah itibariyle sigorta çıkışlarımız yapılmış. İstanbul dışından gelen işçilerin parasının bir miktarını verip diğerlerinin parasını kesecekler. Metrekare hesabını 4 liradan yapacakları yerde 1 buçuk-2 liradan görmeye çalışıyorlar. Hedefleri, amaçları bu” diye tepki gösterdi. (İstanbul/EVRENSEL)

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