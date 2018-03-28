Kemal Sönmez davayı kazandı, Öz İplik-İş'teki görevine iade edildi

2 ay önce görevden uzaklaştırılan Öz İplik-İş Sendikası Genel Teşkilatlandırma Sekreteri Kemal Sönmez, hukuki mücadeleyi kazandı ve göreve iade edildi

Öz İplik-İş’te Sönmez, görevine iade edildi

2 ay önce Öz İplik-İş Genel Merkezince Disiplin Kuruluna sevk edilen ve görevinden uzaklaştırılan Genel Teşkilatlandırma Sekreteri Kemal Sönmez, başlattığı hukuk mücadelesini kazanarak 26 Mart 2018 tarihinde görevine iade edildi.

Öz İplik-İş Genel Merkezi tarafından 2 ay önce disipline sevk edilen Genel Teşkilatlandırma Sekreteri Kemal Sönmez’in, Ankara 18'inci İş Mahkemesinde açtığı dava sonuçlandı. Tarafları dinleyen hakim, davalı sendika Genel Disiplin Kurulunun 23.01.2018 tarih ve 5 sayılı kararının iptaline, mahkemenin kararı kesinleşinceye kadar alınan kararın uygulanmasının tedbiren durdurulmasına karar verdi. Hukuk mücadelesini kazanan Sönmez, 26 Mart 2018 tarihinde görevine iade edildi.

DÜĞÜN, CENAZE MASRAFLARI SENDİKADAN

Öz İplik-İş Genel Teşkilatlandırma Sekreteri Kemal Sönmez, savcılığa verdiği ifadede sendikada yolsuzluk yapıldığını dile getirmişti. Bunun üzerine görevden alınan Sönmez’in ifadeleri arasında “Öz İplik-İş Sendikası Eski Genel Başkanı Yusuf Engin’e, istifa etmesi durumunda 100 bin lira verilmesi, bu yolsuzlukları mahkemeye taşıyan sendikacıların çeşitli yollarla susturulması, sendika başkanının cenaze masraflarının ve çocuklarının düğün masraflarının sendikanın kasasından karşılanması” gibi iddialar bulunuyor. (İstanbul/EVRENSEL)

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