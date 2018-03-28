DİDF'in gençlik örgütü 'DİDF Jugend', konferansını gerçekleştirdi

Demokratik İşçi Dernekleri Federasyonu'nun gençlik örgütü DİDF Jugend, 11. olağan genel konferansını gerçekleştirdi.

Demokratik İşçi Dernekleri Federasyonu'nun (DİDF) Gençlik örgütü 11. Genel Konferansı‘nı 23-25 Mart tarihleri arasında Neuss‘taki Jugendherberger‘de yaptı. Almanya‘nın değişik kentlerinden 70 delegenin katıldığı konferansa, farklı gençlik örgütlerinin temsilcileri de misafir olarak katılarak birlikte mücadele mesajı verdi. "İyi bir gelecek için birlikte mücadele - İyi iş ve iyi gelecek” sloganıyla yapılan konferansta, dünyada ve Almanya’daki gelişmeler ve bunların gençliği nasıl etkilediği ele alındı.

Konferansta, DİDF Gençlik Yürütme Kurulu'nun sunumunun ardından göçmen gençliğin durumu, Almanya’da yükselen ırkçılık ve milliyetçilik, Nasyonal Sosyalist Yeraltı Örgütü (NSU) cinayetleri davası, kiralık işçilik ve düşük ücretli işler, Ortadoğu’daki savaş ve diğer gelişmeler hakkında delegeler söz alarak görüş ve önerilerini dile getirdi. Bölge çalışmalarının ele alındığı bölümde ise bölge örgütlerinin durumu değerlendirildi.

Konferansta NSU cinayetlerinin aydınlatılması için bir kampanyanın yürütülmesi kararı alındı. Bu çerçevede sahnelenen NSU-Monologie tiyatro oyununun yeniden sahne alması ve davanın sonuçlandığı gün Münih’te eylem yapılması da karara bağlandı.

Konferansta ayrıca 25 Temmuz-5 Ağustos tarihleri arasında Güney Fransa’da yapılacak geleneksel DİDF Gençlik Yaz Kampı’na ilikşin bilgi aktarımı yapıldı ve kamp için bölgelerde önceden yürütülecek çalışmalar ele alındı.

Konferansın ikinci gününde ise çalışmaların değerlendirilmesinden sonra 13 kişilik yeni yönetim kurulu için seçimler yapıldı. (Düsseldorf/EVRENSEL)

DİDF Gençlik, ‘İyi iş, iyi eğitim ve iyi bir gelecek’ için buluşuyor

DİDF: Camilere yönelik saldırıları kınıyoruz!

www.evrensel.net