CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır: AKP hükümeti belediyemizi örnek alsın

CHP Aydın İl Başkanı Çankır, AKP hükümetinin ülke tarımını bitirdiğini söyleyerek 'İktidar, belediyemizin projelerini örnek olarak incelemeli' dedi.

CHP il başkanlığı binasında CHP Efeler İlçe Başkanı Barış Altıntaş, Aydın İl Kadın Kolları Başkanı Ayşe Özdemir, Efeler İlçe Kadın Kolları Başkanı Özlem Ekiz, Efeler Belediye Meclisi Üyesi Mehmet Vergili ile çok sayıda partilinin katıldığı basın toplantısında konuşan Çankır, CHP’li Aydın Büyükşehir Belediyesinin halka hizmet vermesinin iktidar tarafından engellenmeye çalışıldığını belirtti. Çankır, "Tüm engellemelere rağmen halkımıza hizmet vermeye devam ediyoruz” dedi.

'AKP HÜKÜMETİ ÜLKE TARIMINI BİTİRDİ'

Türkiye’nin AKP hükümeti ile birlikte fasulyeden nohuta, etten samana her türlü tarım ürününü ithal eder hale getirildiğini, ülke tarımının bitirildiğini belirten Çankır, “Zarar ediyor diye Aydın Büyükşehir Belediyesine tek bir şubeyle ve borçla teslim edilen Ege Et, yapılan projelerle ve 15 şubeyle bugün halkımızın göz bebeği olmuştur. Üreticinin ürettiği hayvan, değerinde alınarak tüketiciye sunulmaktadır. Üreticiden tüketiciye arada fiyat spekülasyonu oluşmasının engellendiği bu sistemle Aydın halkı en ucuz eti yemek ile ilgili bir şansa sahip olmuştur. Bugün Aydınımız bütün Türkiye’den daha ucuza et tüketiyorsa bu, Aydın Büyükşehir Belediyesinin vatandaşı birinci plana alan vizyonu sayesinde olmuştur. AKP zihniyeti işte bu yüzden Aydın'da başarılı olamamıştır ve hiçbir zaman da olamayacaktır. Bu projenin iktidar partisine örnek olmasını temenni ederim” dedi.

'İKTİDAR PARTİSİ, AYDIN BELEDİYESİNİN KALKINMA PROJELERİNİ İNCELEMELİ'

Büyükşehir Belediyesinin Koçarlı’da başlatmış olduğu sakız koyunu projesi ile kırsalda yaşayan dar gelirli yurttaşın üretime ve ekonomiye daha güçlü katkı sunmasının sağlandığını ifade eden Çankır, “Tarım ve hayvancılıkta ülkemizi git gide daha da dara sokan iktidar partisi temsilcilerine tavsiyem, Büyükşehir Belediyesinin kırsal kalkınma projelerini yakından incelemeleridir” dedi.

Hükümetin, ülkenin ve tarımın sorunlarını çözmek yerine tarımda kullanılacak suyun ticarileştirilmesi için çalıştığını belirten Çankır, “Şeker fabrikalarının satılmasından, her tarlanın başına su sayacı takılarak suyun ticarileştirilmesine gelinen noktada görülüyor ki Türkiye’de tarım, kademeli olarak yok edilmeye çalışılıyor. Tüm vatandaşlarımızı duyarlı olmaya, hükümetin önlerine koyduğu bu sıkıntılarla ilgili tepkilerini göstermeye davet ediyorum. Çünkü tarımın geleceği ciddi anlamda tehdit altında” dedi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi kurulurken İl Özel İdaresinin iş makinelerinin verilmediğini hatırlatan Çankır, “Bütün bu engellemelere rağmen Aydın Büyükşehir Belediyesi, ASKİ'yle birlikte 50 milyon lirayı aşan yatırım bedeli ile Aydının en büyük makine parkını kurmuş ve bugün kendisi sıcak asfalt döker hale gelmiştir. Efeler'de bugüne kadar 165 kilometreyi aşan yol çalışması, 186 bin metre altyapı çalışması yapılmıştır” dedi.

'AKP BÜROKRASİSİ FAALİYETLERİMİZİ ENGELLİYOR'

AKP ve hükümet bürokrasisinin CHP Büyükşehir Belediyesinin Aydın halkına hizmet etmesini engellemeye çalıştığını söyleyen Çankır, Didim’de Otogar, Amfi Tiyatro ve Kültür Merkezi yapımını defterdarlığın arazi tahsisi yapmayarak engellediğini, 19 köprülü kavşak için Karayolları Bölge müdürlüğünün izin vermediğini, Efeler’de Topyatağı Seyir Terası, Doğanbey üretici pazarı ve Acarlar Hali'nin de olduğu çok sayıda projesinin engellendiğini belirtti.

“Bu da gösteriyor ki Aydın'ın kalkınmasının önündeki en büyük engel bizzat AKP’nin kendisidir” diyen Çankır “Şimdi 'Denizli otoyolunu yapacağız' diyerek yine seçim önü Aydınlıyı kandıracaklarını sanıyorlar. 14 yılda 7 kilometre çevre yolunu ancak yapabilen bir iktidar, 100 kilometreyi aşan bir yolu kaç yılda tamamlar? Bunu da ben hesaplamayayım, AKP İl Başkanı içler dışlar çarpımıyla hesabı bulsun. AKP’nin başarılı olamamasının nedeni olarak gösterilen metal yorgunluğu, Aydın’da metal çürümesine dönüşmüştür” dedi. (Aydın/EVRENSEL)

AKP eski Gençlik Kolları Başkanı kayyımın özel kalem müdürü oldu

www.evrensel.net