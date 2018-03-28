Hacettepe'de servis talebi 'çok büyük suç' oldu

Servis güzergahlarının değişmesi ve servis sayılarının azaltılmasını protesto eden Hacettepelilere, rektörlükten uyarı geldi.

Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü'de servis sayılarının azaltılması, güzergahların değiştirilmesi kampüs bünyesinde çalışan personel tarafından tepkiyle karşılandı. Bunun üzerine geçtiğimiz aylarda Nizamiye Kapısı'nda toplanarak kampüse kadar 45 dakika yürüyen memurlar, öğretim görevlileri ve üniversite çalışanları taleplerini dile getirdi.

Eğitim Sen, Türk Eğitim Sen, Eğitim Bir Sen, Eğitim Hak Sen ve Eğitim İş'in düzenlediği ve yüzlerce kişinin yürüdüğü ortak eyleme dair Rektörlükten gelen açıklamayı sendika temsilcilerine sorduk. Konuyu Ortak bir toplantı ile değerlendireceklerini ifade eden sendikalar, sonucu paylaşacaklarını dile getirdi.

REKTÖRLÜKTEN EHLİLEŞTİRME AÇIKLAMASI

Yapılan eylem ile ilgili açıklamada bulunan Rektörlük, üniversitenin ana sayfasında yaptığı duyuruda şu ifadelere yer veriliyor. “Değerli Hacettepeliler, içinde bulunduğumuz yıl itibari ile personel personel semt servis hizmetimizde Maliye Bakanlığı'nın bu harcama kalemine tahsis ettiği miktar nedeniyle zorunlu olarak bir düzenleme yapılması gündeme gelmiştir. Personelimizin bu zorunlu düzenlemeden en az şekilde etkilenmesi amacıyla yürüttüğümüz çalışmalar daha henüz yeni uygulama ile ilgili sorunlar ortaya çıkmadan ve hatta bu uygulama henüz başlamadan, personelimizin bir bölümü tarafından hak talebi adı altında kampüs içinde yürüme eylemleri gerçekleştirilmiştir. Ne yazık ki bu eylemler sırasında, özellikle öğrencilerin derse girdikleri saatlerde, ana ulaşım yolunun bir süre kapanması söz konusu olmuş, bu da bazı öğrencilerimizin o günkü derslere geç kalmalarına yol açmıştır. Yürürlükteki mevcut yasalara göre eğitim ve öğretimi engellenmenin çok büyük suç olduğunu hatırlatmak isteriz. Bunun yanı sıra servislerde personelimizin Hacettepeliliğe yakışmayacak biçimde konu ile ilgili tartışmalara girdiği de öğrenilmiştir. Bu olaylar ile ilgili gerekli işlemler başlatılmış olup, bu tür eğitim ve öğretimi engelleyici eylemlere izin verilmeyeceğini belirterek, bu olayın tekrarlanması halinde gerekli her tür yasal işlemin yapılacağını hatırlatmak isteriz. Beytepe personel semt servis hizmetinin 1800 koltuk kapasitesiyle kesilmeden devam etmekte olduğunu belirtir, personelimizi bu konuda sağduyulu davranmaya davet ederiz”

Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü'nde personel servis güzergahlarının değişmesi ve sayılarının azaltılması protesto edilmişti. Sabah saatlerinde kampüs nizamiye kapısında toplanan memurlar, sloganlar eşliğinde kampüse 45 dakika "Servis hakkımız söke söke alırız" sloganları ile yürümüştü. Eğitim Sen, Türk Eğitim Sen, Eğitim Bir Sen, Eğitim Hak Sen, Eğitim İş’in, birlikte düzenlediği yürüyüşün ardından Rektörlük binası önünde, talepleri basın açıklaması yapılmıştı. (Ankara/EVRENSEL)

Hacettepe Üniversitesinde servislere kısıtlama

Hacettepe Üniversitesindeki servis kısıtlamasına tepki

Foto: Arşiv

Son Düzenlenme Tarihi: 28 Mart 2018 14:49

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