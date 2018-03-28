Düzce'nin Gölyaka ilçesinde deprem nedeniyle eğitime ara verildi

Düzce'de sabah saatlerinde merkez üssü Gölyaka ilçesi olan 2.7, 3.1 ve 3.5 büyüklüklerinde depremler meydana geldi.

Düzce'nin Gölyaka ve Gümüşova ilçesinde sabah saatlerinden itibaren büyüklüğü 2.7, 3.1 ve 3.5 olan depremlerin yaşanması nedeniyle Gölyaka ilçesindeki tüm okullarda bugün eğitime ara verildi.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Gölyaka ilçesinde 08.05-09.38 saatlerinde büyüklüğü 1,9 ila 3,6 arasında değişen 4 deprem meydana geldi.

İlçede depremler nedeniyle can ve mal kaybı meydana gelmezken, bazı vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.

İLÇEDE OKULLAR TATİL EDİLDİ

Düzce Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü yaptığı açıklamada, Gölyaka ilçesinde meydana gelen depremler sonrası okulların tatil edildiğini açıkladı. Velilerin yaşadığı korku üzerine çocuklarını okuldan alması üzerine sağlıklı eğitim verilemeyeceği düşünülerek okullar bugün için tatil edildiği ifade edildi.

Bu arada, depremin herhangi bir hasara neden olmadığı ve okulların depreme karşı dayanıklı olduğu belirtildi. (DÜZCE)

Foto: Düzce Belediyesi

Son Düzenlenme Tarihi: 28 Mart 2018 11:56

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