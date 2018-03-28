Cinsel istismardan 40 yıla kadar hapsi istenen öğretmen tutuklandı

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde öğrencisine cinsel istismardan 40 yıla kadar hapsi istenen öğretmen S.K. ilk kez çıktığı duruşmada tutuklandı .

Bağcılar'da 12 yaşındaki ilkokul 4. sınıf öğrencisi B.N.K.'ya, 2 yıl önce derste cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen öğretmen sanık S.K. (37), hakkında açılan dava kapsamında ilk kez çıktığı hakim karşısında "Mağdur, benim hakkımda niçin bu şekilde iddialarda bulunduğunu bilemiyorum. İddiaları kabul etmiyorum. Beraatimi talep ederim" dedi. Mağdur öğrenci B.N.K., da yaşadığını belirttiği cinsel istismar olayını pedagog eşliğinde duruşmada anlattı. Sanık S.K.'nın avukatı da "Tüm sınıftaki öğrencilerin duruşmada dinlenmesini talep ediyoruz. İdari soruşturma sonucunda müvekkilim hakkında göreve dönme kararı çıkmıştır" dedi. Cumhuriyet Savcısı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Avukatı, sanık öğretmen S.K.'nın tutuklanmasını talep etti. Mahkeme heyeti de sanık öğretmen S.K.'nın tutuklanmasına karar vererek, tanıkların dinlenmesi için duruşmayı erteledi.

SANIK ÖĞRETMEN: İDDİALARI KABUL ETMİYORUM

Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada savunmasını yapan S.K., 13 yıllık sınıf öğretmeni olduğunu belirterek, "Mağdur B.N.K. öğrencimdi. Mağdurun bulunduğu sınıf en çok emek verdiğim sınıflardan biridir. Mağdur ile aramda herhangi bir husumet oluşmamıştır. Benim hakkımda niçin bu şekilde iddialarda bulunduğunu bilemiyorum. Ben sınıfta bazı öğrencilere görev verirdim. Ancak görev verdiğim öğrenciler tek kişi olmazdı grup olarak görev verirdim. Ayrıca öğretmen masasının önündeki sırayı boşaltır, görevlendirdiğim öğrencileri buraya oturturdum. Öğretmen masasına bir sebeple gelen öğrenci, masanın sınıfa bakan dış kenarında dururdu. Oturduğum sandalyenin yanına gelmezlerdi. Duvar ve kalorifer kısmına öğrenci almam söz konusu olamaz. İddiaları kabul etmiyorum. Beraatimi talep ederim" dedi.

MAĞDURUN ANNESİ: ÖĞRETMENİN EVİNDE TOPLANDIKLARINI DUYDU

Söz verilen mağdur B.N.K.'nın annesi şikayetçi H.K. ise, "İlk dinlenen tanıklara bir diyeceğim yoktur. Ancak son dinlenen tanıkların şubat ayında öğretmenin evinde toplandıklarını ve ne şekilde ifade verecekleri konusunda konuştuklarını aynı sınıfta öğrenci olan Y.'nin annesinden duydum. Y.'yi annesi bu toplantıya göndermemiş" diye konuştu.

TUTUKLAMAYA YÖNELİK KUVVETLİ SUÇ ŞÜPHESİ OLUŞMUŞTUR

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı, "Sanığın savunma tanıkları üzerinde yönlendirme yaptığını düşünüyoruz. Bu nedenle maddi gerçeğin daha iyi ortaya çıkması için tutuklu yargılanmasını talep ediyoruz. Mağdur olayı daha ayrıntılı olarak anlatmıştır. Sanığa iftira atması için herhangi bir neden yoktur. Kuvvetli suç şüphesi vardır. Bu nedenle tutuklamaya yönelik kuvvetli suç şüphesi oluşmuştur" şeklinde konuştu. Cumhuriyet Savcısı Sinan Coşar, suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumunun nazara alınarak sanığın tutuklanmasını talep etti.

'MÜVEKKİLİM HAKKINDA GÖREVE DÖNME KARARI ÇIKMIŞTIR'

Sanık S.K.'nın avukatı da "Biz savunma tanıklarını etkilemedik. Bu şekildeki iddiaları kabul etmiyoruz. Tüm sınıftaki öğrencilerin dinlenmesini talep ediyoruz. İdari soruşturma sonucunda müvekkilim hakkında göreve dönme kararı çıkmıştır. Suç şüphesi yeteri kadar görülmemiştir. Müvekkilim yargılamayı etkilemeye çalışmamaktadır. Veliler kendileri 'Öğretmenimize destek olmak istiyoruz' diyerek başvurmaktadır. Hatta birçok talebi de sanık geri çevirmektedir. Müvekkilimin suçu işlediğine dair dosyada yeterli delil bulunmadığından tutuklama talebini kabul etmiyoruz.Tutuksuz yargılamaya devam olunmasını talep ediyoruz" dedi.

MAHKEME SANIĞIN TUTUKLANMASINA KARAR VERDİ

Mahkeme heyeti, sanığın üzerine atılı suçun niteliği, mevcut delil durumu, kuvvetli suç şüphesini gösteren mağdur ve tanık beyanları, delilleri karartma şüphesinin bulunması ve adli kontol tedbirlerinin yetersiz kalacağını belirterek sanık S.K.'nın tutuklanmasına karar verdi. Mağdur B.N.K. ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın davaya katılma talebini kabul eden mahkeme heyeti tanık dinlenmesine karar vererek duruşmayı erteledi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, S.K.‘nın "Çocuğun cinsel istismarı" suçundan 15 yıldan 40 yıla kadar hapsi talep ediliyor. (DHA)

Son Düzenlenme Tarihi: 28 Mart 2018 11:07

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