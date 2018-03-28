KODA'dan 'Üniversitenin Ötesinde' başlıklı uluslararası konferans

Kocaeli Dayanışma Akademisi'nin (KODA) 'Ünivetsitenin Ötesinde' başlığıyla düzenleyeceği uluslararası konferans 30-31 Mart'ta.

Üniversite ve akademi yapısını tartışmaya hazırlanan KODA, İngiltere'den Japonya'ya geniş bir akademik ağı kapsayan bir konferans düzenliyor.

‘Bilimsel üretim, araştırma ve öğrenme pratiklerini, kapitalizmin ve otoriter rejimin hegemonyası altındaki mevcut Türkiye üniversite sisteminin dışında nasıl örebiliriz?’ sorusuyla düzenlenen uluslararası konferanta, dünyadaki ve Türkiye’deki özgün deneyimler tartışılacak ve iki gün sürecek.

OTEL İZİN ALINMASINI İSTEDİ

Konferansın düzenleneceği yer için önce Kocaeli'de bir otel açıklandı. Yerin açıklanmasının ardından otel, KODA'dan emniyetten izin alınmasını istedi. Bilimsel bir çalışma için izin alınmasına gerek duymadıklarını ifade eden KODA üyeleri, konferansın yerini değiştirdi. 30 Mart'ta Kocaeli Yüksek Öğrenim Derneği'nde (KYÖD) gerçekleştirilecek konferans, 31 Mart'ta Birleşik Metal Kocaeli Şubesi'nde yapılacak.

KONFERANS PROGRAMI

30-31 Mart'ta düzenlenecek konferansın açılış konuşmasını Boğaziçi Üniversitesi’nden Reşit Canbeyli yapacak. Moderatörlüğünü KODA’dan Aslı Kayhan yapacağı birinci oturumda ‘Üniversitenin Ötesinde Deneyimler ve Arayışlar’ başlığı ele alınacak ve Özgür Üniversite’den Fikret Başkaya, İnsan Hakları Akademisi’nden Hüsnü Öndül, Sosyal Araştırmalar Vakfı’dan Serap Korkusuz Kurt, Dinçer Mete Bilsak, Bilar, Reşit Canbeyli söz alacak.

‘Üniversitenin Ötesinde Deneyimler ve Arayışlar’ başlığı oturumda ‘Eğitim Fabrikasından Öte Eğitim Fabrikası: Küresel Üniversite, Küresel Kriz ve Mücadele Muamması’ başlığını Derya Keskin moderatörlüğünde İtalya’nın Messina Üniversitesi’nden Anna Curcio değerlendirecek.

‘Üniversitenin İçinde, Karşısında ve Ötesinde Özerklik Mücadelesi ve Müşterekler’ oturumunda Polonya Adam Mickiewicz Üniversitesi’nden Krystian Szadkowski konuşmacı olacak.

‘Akıntıya Karşı Öğrenme: Özerk Eğitimde Umudu Örgütlemek’ başlığını Sarah Amsler İngiltere’den Nottingham Üniversitesi ’den katılarak değerlendirecek. ‘Diploma Yönelimli bir Toplumda Öğrenci Yönetimli bir Üniversite Başlatma’ başlığını da Japonya Shure Üniversitesi’nden Kageki Asakura ele alacak.

Cuma günü sonunda yapılacak çalıştayda, ‘Birlikte Öğrenme - Çalışma Olanaklarını Araştırmak’ başlığı KHK’li Gül Köksal moderatörlüğünde yapılacak.

Cumartesi günü yapılacak üçüncü oturum ‘Araştırma: Ne için? Kim için? Nasıl?’ sorusunu soruyor. ‘Araştırarak Özgürleşmek, Özgürleşerek Araştırmak’ başlığı Ankara Dayanışma Akademisi’nden Işıl Ünal tarafından, ‘Yaşamın Müşterekleşmesi Olarak Devrimci Praksis’ Araştırmacı Ali Yalçın Göymen tarafından, ‘Hissetmek, Görmek, Dinlemek, Dönüştürmek: Feminist Metodolojinin İmkanları Üzerine’ ODTÜ’den Meral Akbaş, Her Şey Bir ‘Espiri’den Doğdu; Bora Erdağı tarafından ele alınıyor.

Dördüncü oturumda ‘Eleştirel ve Özgürleştirici Pedagojik Arayışlar’ başlığını Prof. Kuvvet Lordoğlu değerlendirirken ardından ‘Alternatifin Alternatifi: Notsuz Değerlendirme’ başlığında Boğaziçi Üniversitesi’nden ve Kampüssüzlerden Günizi Kartal ele alacak. ‘Öğrenme: Özgürleşim?’ başlığını Ankara Dayanışma Akademisinden Seçkin Özsoy, Bir Mücadele Yolu Olarak Feminist Pedagoji Pelin Yalçınoğlu değerlendiriyor.

Konferans ‘Onur Hamzaoğlu ve Serdar Başçetin’e Özgürlük Forumu’ ve ardından ‘Demokrasi ve Barış Eksenli Araştırma Gündemi’ başlığını ele alacak, ‘Bilim İnsanı ve Etik’ Ankara Dayanışma Akademisi’nden Ahmet Haşim Köse ele alacak. Moderatörlüğü KODA’dan Hakan Koçak üstlenecek. (Kocaeli/EVRENSEL)

Foto: Arşiv

Son Düzenlenme Tarihi: 28 Mart 2018 10:11

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