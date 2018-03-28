AKP eski Gençlik Kolları Başkanı kayyımın özel kalem müdürü oldu

Kayyım atanan Kızıltepe Belediyesi’nde Özel Kalem Müdürlüğü görevine AKP’nin eski Gençlik Kolları Başkanı Halil Yomak getirildi.

6 Aralık 2016 tarihinde kayyım atanan Mardin Kızıltepe Belediyesi’nden çıkarılan çok sayıda işçinin yerlerine AKP’li üyelerin işe alımı devam ediyor. Son olarak, geçtiğimiz Şubat ayı sonlarına kadar AKP İl Gençlik Kolları Başkanlığı görevini yürüten Halil Yomak, belediyenin Özel Kalem Müdürlüğü görevine getirildi. Yomak’ın, daha önce 12 yaşında 13 kurşunla katledilen Uğur Kaymaz'ın heykelini kaldıran ve 1993 yılında öldürülen DEP Kızıltepe İlçe Başkanı Şeyh Davut Yalçınkaya’nın adının verildiği halk evinin adını değiştiren Kızıltepe Belediyesi kayyımı Ahmet Odabaş tarafından bu göreve getirildiği belirtildi.

MUHTAR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ’DE YOMAK’A EMANET!

Aynı zamanda belediyenin Muhtar İşleri Müdürlüğü görevine de atandığı öğrenilen Yomak’ın, 4 Mart tarihinde yapılan AKP Mardin Gençlik Kolları 5’inci Olağan Kongresi’nin hemen ardından görevi devretmesiyle birlikte, atamasının yapılması dikkat çekti.



Daha önceden de AKP Mardin Gençlik Kolları üyesi çok sayıda kişi Mardin Büyükşehir Belediyesi’nin Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde kurulan Mardin Masa Birimi’ne alınmıştı. AKP Mardin Gençlik Kolları İl Sekreteri Esin Alatekin ve AKP Mardin Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı İbrahim Homan’ın da aralarında bulunduğu ve Kayyım Mustafa Yaman’ın “propaganda ekibi” olarak çalışan AKP’li gençlerin bütün masraflarının ise, belediye bütçesinden karşılandığı ortaya çıkmıştı.



Öte yandan kayyım atanan Şırnak Belediyesi’nin Özel Kalem Müdürlüğü görevine de, geçtiğimiz yıl AKP Şırnak İl Gençlik Kolları Başkanlığı görevini yürüten Resul Koluman getirilmişti. (Mardin/MA)

Son Düzenlenme Tarihi: 28 Mart 2018 10:02

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