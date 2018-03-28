Yargıtay’a göre HDP’nin eş başkanı halen Selahattin Demirtaş

HDP’nin önceki Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Şubat ayındaki kongrede görevini devretmesine rağmen Yargıtay'ın sitesinde halen görevde.

Figen Yüksekdağ ile birlikte Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı olan Selahattin Demirtaş, 11 Şubat’ta gerçekleşen 3. Olağan Büyük Kongre’de görevlerini Sezai Temelli ve Pervin Buldan’a devretti. Ancak siyasi partilerle ilgili Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın resmi internet sayfasındaki HDP bölümünde Demirtaş, halen bu görevde gözüküyor.



En son 22 Şubat’ta güncellenen sayfada Demirtaş’ın halen görevinde gözükmesi “Yargıtay’ın kafası karıştı” şeklinde yorumlandı. (MA)

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Son Düzenlenme Tarihi: 28 Mart 2018 09:24

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