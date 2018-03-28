'Özgürlükçü Demokrasi Gazetesine ve matbaasına kayyım atandı' iddiası

Özgürlükçü Demokrasi Gazetesi’nin merkez binası ve basımının yapıldığı matbaa polis tarafından basıldı. Gazete ve matbaaya kayyım atandığı bildirildi.

Özgürlükçü Demokrasi Gazetesi’nin İstanbul Beyoğlu ilçesinde bulunan merkez binası ve gazetenin basımının yapıldığı matbaa gece yarısı polis tarafından basıldı. Özel harekat polisleri tarafından gece saat 00.30 sıralarında yapılan baskınlarda binalar arandı. Saat 03.00'e kadar devam eden aramalardan sonra gazete merkez binasına sabah saatlerinde giden avukatlar karşılarında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'ndan (TMSF) gelen görevliyi görüyor.

Edindiğimiz bilgiye göre gece yapılan baskınlarda Gazetenin İmtiyaz Sahibi İhsan Yaşar’ın da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan ve ismi öğrenilen isimler ise şunlar: Erdoğan Zamur, Musa Kaya, Kemal Kürt, Cemal Tunç, İrfan Kara ve Kemal Daşdöğen,

Gazetenin baskın sırasında kırılan kapısı...

GAZETEDEKİ MEMUR: TMSF’DEN GELDİM

Gazetenin sabaha karşı polis tarafından basılan ofisinin kapı kilidi kırılarak açıldı. Bilgi almak üzere gittiğimiz gazetede kapı arkadan kapatılmış. Ofisin kilitli kapısının ardında TMSF görevlisi olduğunu söyleyen takım elbiseli bir kişi bulunuyor. Evrensel Muhabiri Cansu Pişkin'e konuşan 'memur', TMSF görevlisi olduğuna dair kimlik göstermeye ve bilgi vermeye yetkisi olmadığını söyledi:

“Bana öyle bir yetki verilmediği için gösteremiyorum belge. TMSF’den gerçek yetkilileri bekliyorum. Ben gözlemci olarak buradayım. Ne zaman geleceklerini bilemiyorum belki gün içinde ama saate ilişkin bilgi veremiyorum.”

TMSF: BİZ DE ÖYLE BİR BİLGİ YOK

Gazetenin TMSF’ye devredildiğini ve kayyım atandığı iddialarına ilişkin görüştüğümüz TMSF yetkilisi ise kendilerine böyle bir bilgi gelmediğini binadaki yetkilinin TMSF’den geldiğini söylüyorsa, kimlik göstermesi gerektiğini söyledi.

TMSF yetkilisi şunları söyledi: “Maliye Bakanlığı, Milli Emlak Müdürlüğü ile görüşmeniz gerekiyor. Çünkü kapatma kararını onlar veriyor ve onlar bize bildirirse bize ancak gazeteler ve diğer şirketler geliyor. TMSF memurunun kimlik kartının görülmesi gerekiyor. Biz bir şey almadık, alsak buradaki memurlar bilir. Kapatmayla bize gelmiş öyle bir kurum yok. Sizin Maliye Bakanlığı, Milli Emlak Genel Müdürlüğü ile görüşmeni lazım. Bu kurumların kapatma kararlarını ve işlem yapma yetkilerini bize onlar gönderiyor. Resmi Gazetede yayınlansa bile bana ankara Milli emlak’tan yazı gelmedikçe benim herhangi bir işlem yama yetkim yok.” (MEDYA SERVİSİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 28 Mart 2018 11:29

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