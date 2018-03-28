Miroğlu: Demirtaş ve HDP’ye bedel ödeten sistem değil PKK

AKP’li Orhan Miroğlu, Selahattin Demirtaş’ın tutuklu yargılanması ile ilgili ‘bugün HDP'ye ve Demirtaş'a bedel ödeten sistem değil, PKK’ dedi.

AKP Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın tutuklu yargılanması hakkında "Siyasette her şeyin bir bedeli vardır. Ancak bugün HDP'ye ve Demirtaş'a bedel ödeten sistem değil, PKK" dedi.

Şirin Payzın'ın 'Ne Oluyor' programına konuk olan AKP Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu, Payzın'ın "Selahattin Demirtaş ve tutuklu HDP'liler tutuksuz yargılansa daha doğru olmaz mı?" sorusuna yanıt verdi.

‘SİYASETTE HER ŞEYİN BİR BEDELİ VAR’

Kendisinin de 12 Eylül yargılamaları sırasında "Burada bizim bir suçumuz yok. Kürt olduğumuz için yargılanıyoruz" dediği için dava arkadaşlarından 4 yıl daha fazla hapis yattığını söyleyen Miroğlu "Siyasette her şeyin bir bedeli var" diye konuştu.

‘BEDEL ÖDETEN SİSTEM DEĞİL PKK’

Demirtaş'ın son savunmasında "Silahlı ya da silahsız, hiç bir Kürt örgütü Türkiye'ye karşı mücadele etmemeli" sözünün önemli olduğunu savunun Miroğlu, "HDP bugün bir bedel ödüyor" dedi. Selahttin Demritaş ve HDP'nin PKK'nin söylemlerini savundukları için bedel ödediklerini öne süren AKP'li Orhan Miroğlu, "Ancak HDP'ye bedel ödeten bugün sistem değil PKK. PKK blokajının bedelini ödüyor HDP" dedi.

‘KİMSENİN ŞİDDETE TOLERASYONU KALMADI’

Türkiye'de bazı kesimlerin farklı gerekçelerle uzun süre PKK şiddetini tolere ettiğini savunan Miroğlu, "Ancak kimsenin PKK şiddetini tolere edecek hali kalmadı. Bir ilçeyi kurtarmak için 80 şehit veriyorsanız, bunu artık tolere edemezsiniz. Bu bir beka sorunudur" diye konuştu. (HABER MERKEZİ)



Son Düzenlenme Tarihi: 28 Mart 2018 06:17

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