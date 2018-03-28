Çağrılara uyduk, mitinglere katıldık ama sonunda hayalimizden olduk

Kadro verilecek diye hükümetin çağrılarına uyup mitinglerine katıldıklarını anlatan kara yolu işçileri 'Sonunda hayal kırıklığına uğradık' dedi.

Metehan UD

İzmir

Hükümetin kadro düzenlemesinin hayal kırıklığı yarattığını, 15 bin işçinin kadro dışında bırakıldığını dile getiren taşeron kara yolu işçileri, yeni düzenleme yapılarak haksızlığın giderilmesini istiyor. Kadro verilecek diye hükümetin çağrılarına uyduklarını, mitinglerine katıldıklarını anlatan işçiler “Sonunda hayal kırıklığına uğradık” dedi.

Yan yana çalıştıkları kadrolu işçilerle aynı işi yapan taşeron işçilerin kadro başvurusunun geri çevrilmesine gerekçe olarak ise ihalelerin ‘anahtar teslim’ yapılması gösterildi. Yol-İş üyesi taşeron işçiler, maaşlarını 2 ay geriden aldıklarını, yol, yemek, arazi, mesai ücretlerinin olmadığının dile getirdiler.

Karayolları 2. Bölge Müdürlüğüne bağlı olarak Uşak bölgesinde çalışan Murat Durmaz isimli işçi, kadronun ilk açıklandığında sevinç yarattığını ama kısa bir süre sonra bu sevincin hayal kırıklığına döndüğünü dile getirdi. Durmaz “Bundan sonra da daha güzel şartlarda, daha güvenceli çalışacağımız için sevindik ama sonra önümüze ihale şartnamesini getirdiler. Yaptığımız işin anahtar teslim olmadığını herkes çok iyi biliyor. Severek yaptığımız işimizi bundan sonra hep bir çelişki ile, güvensizlikle, yarınımızın olmadığını düşünerek yapacağız. Bu da ekip barışını, iş barışını, görevleri bir kenara atıyor. İşyerindeki herkesin bir kırılgan hali var. Ekim ayında yeni bir ihale var ve işsiz kalabiliriz. Bunun bir garantisi yok. Hükümetin verdiği sözü tutmasını bekliyoruz. Önce Ahmet Davutoğlu ardından Binali Yıldırım söz verdi. Bekledik. Ayrım yapılmadan kadro hakkı verilmeli. Herkese eşit davranılsın. Hükümet elindeki taşı ayağına düşürecek” dedi.

‘DEVLETTE TAŞERON İŞÇİ KALMAMALI’

İzmir Ödemiş bölgesinde kepçe operatörü olarak çalışan Murta Zeybek isimli işçi de kara yollarında çalışmanın zorluklarını anlatarak şunları söyledi: “Bir hafta evimize gidemediğimiz oldu, aldığımız paraları orada yiyip evimize ekmek götüremediğimiz günler oldu. Yol, yemek, mesai ücreti ödenmiyor. Şu anda 26 Mart ve biz hâlâ şubat ayının maaşını bile alamadık. Kredilerimiz sürekli gecikmekte ve üzerine faiz eklenmekte. Ev kiralarımız bekliyor. Hükümet kimseyi dışarıda bırakmayacağız dedi. Biz bu sözün yerine getirilmesini istiyoruz. Kadro verilmemesi hayal kırıklığına sebep oldu. Kamu kurumunda çalışıyoruz ve asıl işi yapan insanlarız. Biz herkes alınsın istiyoruz ve hakkımızı istiyoruz. Hükümetin kadro düzenlemesini adil bulmuyoruz, haksızlık var. 700-800 bin taşeron işçinin yanında 15 bin taşeron kara yolu işçisi büyük bir külfet değil. Bize hakkımız olan kadro verilmeli, devlet kurumunda çalışan taşeron kalmamalı.”

KADRO MÜCADELESİNİN ÖNÜNÜ AÇAN İŞÇİLER ŞİMDİ MAĞDUR

Denizli’de yol bakım işçisi olarak çalışan İsmail Gözen de “Kadrolularla aynı işi yapıyoruz, onlarla beraber yola çıkıyoruz ama maalesef haksızlık var. Bizim yaptığımız işi dışardan bir şirket yapamaz. İlk etapta kadro dediklerinde hepimiz sevindik. Sonra bir baktık anahtar teslim dediler. Hükümetin kadro düzenlemesi eksik kalıyor ve adil değil. Maaş en büyük problemimiz. 2 ay geriden geliyoruz. Konuyu devlete taşıdık ama çözüm bulamadık. Taşeron şirket Karayolları Genel Müdürlüğünün ödeme yapmamasını ileri sürüyor. İşçiler hükümete tepkili. Hükümetin çağrısına uyduk, mitinglere katıldık. Bizim hayallerimizi kırdılar. Türkiye’de kadro mücadelesinin önünü açan kara yolu işçileri şimdi mağdur durumda” diye konuştu.

Son Düzenlenme Tarihi: 28 Mart 2018 04:19

www.evrensel.net