Fransa'da çocukların okula başlama yaşı 6'dan 3'e indirildi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, okula başlama yaşının 6'dan 3'e indirildiğini açıkladı.

BBC Türkçe’nin haberine göre, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, kamuoyuna ülkede okula başlama yaşının 6'dan 3'e indirildiğini belirtti.

Bununla Fransa, Avrupa'da en düşük okula başlama yaşına sahip ülke olacak.

Bu uygulama ülkede çocukların yalnızca küçük bir oranını etkileyecek zira Fransa'da birçok aile, çocuklarını hali hazırda 3 yaşında okula göndermeyi tercih ediyor.

Resmi verilere göre ülkede 3 yaşındaki çocukların sadece yüzde 2.4'ü henüz eğitim hayatına başlamamış durumda.

Macron, Fransa'nın yoksul kesimleri ve ülkeye ait Fransa dışındaki topraklarda, ailelerin çocuklarını erken yaşta okula gönderme olanaklarının daha az olduğunu, reformu bu eşitsizliği gidermek için hazırladıklarını söyledi.

Macron, yeni düzenlemenin 2019 eğitim-öğretim yılından itibaren geçerli olacağını söyledi.

AVRUPA ÜLKELERİNDE ÇOCUKLARIN OKULA BAŞLAMA YAŞLARI

Dört: Kuzey İrlanda

Beş: Kıbrıs, İngiltere, Malta, İskoçya, Galler

Altı: Avusturya, Belçika, Hırvatistan, Çekya, Danimarka, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İzlanda, İrlanda, İtalya, Lihtenştayn, Lüksemburg, Hollanda, Norveç, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya, İspanya, İsviçre, Türkiye

Yedi: Bulgaristan, Estonya, Finlandiya, Letonya, Litvanya, Polonya, Sırbistan, İsveç (DIŞ HABERLER)



Son Düzenlenme Tarihi: 28 Mart 2018 02:23

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