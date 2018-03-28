Anadolu Farm'ın kurucusu İsa Kandemir gözaltına alındı

Kayseri'de Çiftlik Bank benzeri bir yapılanma olan Anadolu Farm programının kurucusu olduğu bilinen İsa Kandemir gözaltına alındı.

Kayseri'de Çiftlik Bank benzeri bir yapılanma olan Anadolu Farm programının kurucusu olduğu bilinen İsa Kandemir Kayseri’de gözaltına alındı.

Kayseri il Emniyet Müdürlüğü kaçakçılık ekiplerinin düzenlediği operasyon sırasında, Anadolu farm adındaki programın sahibi ve yöneticisi olarak bilinen Karademir gözaltına alındı. İsa Karademir’in, ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edileceği açıklandı.

ÇİFTLİK YERİNE RESTORAN AÇTILAR

Yapılan soruşturmada Anadolu Farm’ın 8 aylık dönemde 4 bin 500 üyeden 90 milyon TL topladığı ortaya çıkmıştı. Şüpheliler bu parayla çiftlik kurmak ve canlı hayvan almak yerine çeşitli illerde 20 arsa ve arazi satın almıştı.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından Çiftlik Bank ve benzeri şirketlere yönelik olarak Ocak ayında soruşturma başlatıldı. Kayseri merkezli Ekolium Şirketi ve yöneticileri hakkında 5 Şubat'ta MASAK tarafından Cumhuriyet Savcılığına yapılan suç duyurusu ile Kayseri Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince (KOM) Anadolu Farm adı altında internet üzerinden para toplayan şirket takibe alındı. Şirketin internet üzerinden canlı hayvan alacaklarını, Kayseri'nin Pınarbaşı ve Kocasinan ilçesine bağlı Erkilet Mahallesi'nde 2 çiftlik kuracakları ilan etti. Ancak şirketin, Kocasinan ilçesi Barbaros Mahallesi Sümer Plaza'nın 12'nci katında bir işyeri kiraladıkları, Kayseri'de Tauk adlı 2, Tokat'ta da aynı adla 1 tavuk ürünleri, yine Kayseri'de iki AVM'de Somunarası ve Şah Mangal adıyla 6 restoran işlettikleri belirlendi.

(HABER MERKEZİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 28 Mart 2018 02:14

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