İzmir ve İstanbul’daki Riena saldırısı davalarında 12 tahliye

Reina saldırısı davası ile ilgili İzmir ve İstanbul’daki duruşmalar görüldü. İstanbul’da ara kararda 2 kişi İzmir’de ise 10 kadın tahliye edildi.

İstanbul'da 2017 yılbaşı gecesi 39 kişinin yaşamını yitirdiği, 65 kişinin yaralandığı Reina saldırısı ile ilgili İzmir’de ve İstanbul Silivri’de görülen davalarda toplam 12 kişi hakkında tahliye kararı verildi.

İstanbul’da Reina Katliamı’na ilişkin 44'ü tutuklu 57 sanığın yargılandığı davada verilen ara kararda tutuklu sanıklar Ulugbek Khuda Ayberdiev ve Maitibake Tusunmaimaiti'nin hakkında tahliye kararı verildi. Mahkeme duruşmayı 18-19 Temmuz’a erteledi

Reina Katliamı davasında mahkeme ‘ihmal’in lafını bile ettirmedi

İzmir’de görülen davada ise Reina katliamını gerçekleştiren Abdulkadir Masharipov ile Konya'daki hücre evinde birlikte kaldıkları belirlenen ve İzmir'de düzenlenen operasyonda yakalanan 1'i tutuksuz 22 IŞİD üyesinin yargılanmasına başlandı. Sanıklar üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek Türkiye'ye daha iyi şartlarda yaşamak için geldiklerini öne sürdü.

Mahkeme heyeti, karar için verilen aranın ardından sanıklardan Aminat Gasanova, Amina Asimu, Büşra Şerkavi, Khairat Atakova, Mira Zhamukametova, Patimat Khabıbova, Risalet Abdulcabbarov, Şeyma Miterfi, Zuhru Mengibay ve Shahnoza Abdurahimoava'yı yurtdışı yasağı konularak tahliye etti. Diğer 11 sanığın ise tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Tutuksuz sanık A.A.'nın ise Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek hukuki anlam ve sonuçlarını algılayıp algılamadığının belirlenmesi için heyet raporu istenmesine karar vererek duruşmayı erteledi (HABER MERKEZİ)



Son Düzenlenme Tarihi: 28 Mart 2018 01:58

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