NATO, 7 Rus diplomatın akreditasyonunu iptal etti

NATO, ititfakın genel merkezinde bulunan 7 Rus diplomatın akreditasyonlarını iptal ettiğini açıkladı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ititfakın genel merkezinde bulunan 7 Rus diplomatın akreditasyonlarını iptal ettiğini açıkladı.

Jens Stoltenberg, 3 Rus diplomatın akreditasyon başvurusunu da reddettiğini duyurdu.

BBC Türkçe’nin haberine göre, Stoltenberg alınan kararın İngiltere'nin Salisbury kentindeki sinir gazı saldırısı sonrası müttefiklerin güvenlik kaygılarını yansıttığını söyledi.

Böylece Rusya'nın NATO delegasyonunda görevli diplomatların sayısı üçte bir oranında azalmış olacak.

Rusya'ya bir mesaj gönderdiklerini vurgulayan Stoltengerg, bu ülkenin davranışlarının maliyeti ve sonuçları olacağını belirtti.

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RUSYA'DAN ABD'YE ŞANTAJ SUÇLAMASI

Stoltenerg'in açıklamasından önce ise Rusya ABD'yi, Rus diplomatların sınır dışı edilmesi için ülkelere şantaj yapmakla suçladı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Özbekistan'da yaptığı açıklamada, Rus diplomatların sınır dışı edilmesine karşılık verileceğini söyleyerek, "Kesinlikle böyle bir terbiyesizliğe hoşgörü göstermeyeceğiz" dedi.

"Ne zaman bu veya şu ülkeden bir ya da iki diplomat sınır dışı edilse, kulaklarımıza özürler fısıldanırken, biliyoruz ki bu çok büyük bir baskının, çok büyük bir şantajın sonucu. Maalesef bu Washington'ın uluslararası alanda kullandığı ana araç haline geldi" diyen Lavrov, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Pek çok kez modern dünyada, modern Avrupa'da sadece birkaç bağımsız ülke kaldığını vurguladığımızda haklı olduğumuz sonucunu görmezden gelmek zor."

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20'DEN FAZLA ÜLKEDEN SINIR DIŞI KARARI

Rus eski çifte ajan Sergey Skripal ve kızı Yulia 4 Mart'ta İngiltere'nin Salisbury kentinde zehirlenmişti.

Olayın ardından 20'den fazla ülke 100 civarı Rus diplomatı sınır dışı etme kararı aldı.

Bu kadar büyük çapta bir diplomatik sınır dışı kararının daha önce görülmediği belirtiliyor.

(DIŞ HABERLER)



Son Düzenlenme Tarihi: 28 Mart 2018 01:19

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