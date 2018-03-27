Trump'tan Macron’a Suriye’de Türkiye ile işbirliği vurgusu 

Donald Trump’ın, Emmanuel Macron ile yaptığı telefon görüşmesinde, Suriye'de Türkiye ile işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiğini söylediği açıklandı.

ABD Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yaptığı telefon görüşmesinde Türkiye ile işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiğini söyledi. Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Başkan Trump'ın, Macron'a, Suriye'deki ortak stratejik zorluklar konusunda Türkiye ile işbirliğinin güçlendirilmesini söylediği belirtildi.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklama şöyle: "İki lider; Rusya'nın, İngiltere'nin Salisbury kentindeki kimyasal silah saldırısına yönelik olarak Atlantik'in her iki yakasında çok sayıda Rus istihbarat yetkilisinin sınır dışı edilmesi dahil Batı'nın verdiği güçlü yanıta desteklerini ifade etti. Başkan Trump, Suriye'deki ortak stratejik zorluklar konusunda Türkiye ile işbirliğinin güçlendirilmesi ihtiyacını vurguladı. İki lider ayrıca, ABD ve Avrupa Birliği arasındaki ticaret uygulamalarını ve Çin'in adil olmayan ticaret uygulamalarına karşı koymada bundan sonra atılacak adımları tartıştı."

TRUMP, MERKEL İLE DE GÖRÜŞTÜ

Trump, dün 60 Rus diplomatın ABD'den sınır dışı edilmesi kararından sonra Avrupa ülkeleri ile başladığı telefon trafiğine Almanya ile devam etti. Macron'dan sonra Angela Merkel ile görüşen Trump, AB üyesi ülkelerin Rusya'ya karşı yaptığı ortak açıklamalara övgüde bulundu.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, iki liderin telefon görüşmesinde 'İngiltere ile dayanışma çerçevesinde ve Rusya'nın pervasızca kimyasal silah kullanımına cevap olarak Rus istihbarat yetkililerinin sınır dışı edilmesi yönünde NATO müttefikleri, AB üyesi ülkeler ve diğer ülkelerce yapılan ortak açıklamaları övdüğü' belirtildi. (DHA)

Son Düzenlenme Tarihi: 27 Mart 2018 23:57

www.evrensel.net