Sosyal medyada Onur Hamzaoğlu için #OnurHocayaÖzgürlük kampanyası

Sosyal medyada Onur Hamzaoğlu için #OnurHocayaÖzgürlük kampanyası

    • 27 Mart 2018 22:25

    Sosyal medyada 17 Şubat’ta tutuklanan HDK Eş Sözcüsü Onur Hamzaoğlu'ya özgürlük talebiyle #OnurHocayaÖzgürlük kampanyası başlatıldı.

    Sosyal medyada 17 Şubat’ta tutuklanan HDK Eş Sözcüsü Onur Hamzaoğlu'nun serbest bırakılması talebiyle #OnurHocayaÖzgürlük etiketiyle kampanya başlatıldı.

    Halkların Demokratik Kongresi (HDK) Eş Sözcüsü ve Türk Tabipler Birliği’nin çıkardığı Toplum ve Hekim dergisi editörü Onur Hamzaoğlu, 9 Şubat tarihinde HDK bileşenlerine yönelik operasyonda gözaltına alınmış, 17 Şubat’ta çıkarıldığı mahkeme tarafından da tutuklanmıştı.

    Akşam saatlerinde Hamzaoğlu’nun derhal serbest bırakılması talebiyle #OnurHocayaÖzgürlük etiketiyle kampanya başlatıldı. Twitter kullanıcılarının binlerce mesaj paylaştığı etiket kısa sürede Trend Topic’te ikinci sıraya yerleşti.

    #OnurHocayaÖzgürlük etiketiyle paylaşılan mesajlardan bazıları şöyle:

    Sosyal medyada Onur Hamzaoğlu için kampanya

    Son Düzenlenme Tarihi: 27 Mart 2018 22:42
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