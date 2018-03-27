Sosyal medyada Onur Hamzaoğlu için #OnurHocayaÖzgürlük kampanyası

Sosyal medyada 17 Şubat’ta tutuklanan HDK Eş Sözcüsü Onur Hamzaoğlu'ya özgürlük talebiyle #OnurHocayaÖzgürlük kampanyası başlatıldı.

Sosyal medyada 17 Şubat’ta tutuklanan HDK Eş Sözcüsü Onur Hamzaoğlu'nun serbest bırakılması talebiyle #OnurHocayaÖzgürlük etiketiyle kampanya başlatıldı.

Halkların Demokratik Kongresi (HDK) Eş Sözcüsü ve Türk Tabipler Birliği’nin çıkardığı Toplum ve Hekim dergisi editörü Onur Hamzaoğlu, 9 Şubat tarihinde HDK bileşenlerine yönelik operasyonda gözaltına alınmış, 17 Şubat’ta çıkarıldığı mahkeme tarafından da tutuklanmıştı.

Akşam saatlerinde Hamzaoğlu’nun derhal serbest bırakılması talebiyle #OnurHocayaÖzgürlük etiketiyle kampanya başlatıldı. Twitter kullanıcılarının binlerce mesaj paylaştığı etiket kısa sürede Trend Topic’te ikinci sıraya yerleşti.

#OnurHocayaÖzgürlük etiketiyle paylaşılan mesajlardan bazıları şöyle:

Sosyal medyada Onur Hamzaoğlu için kampanya

Son Düzenlenme Tarihi: 27 Mart 2018 22:42

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