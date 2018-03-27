Uzundere köyüne yapılmak istenen JES kuyusunun davası görüldü

İzmir'in Uzundere köyünde açılmak istenen JES kuyusuna verilen 'ÇED gerekli değildir' kararının iptali için açılan davanın ilk duruşması görüldü.

İzmir'in Karabağlar ilçesindeki Uzundere köyünde açılmak istenen jeotermal santral kuyusu için verilen "ÇED gerekli değildir" kararının iptali için açılan dava bugün görüldü.

İzmir Adliyesi Ek Binasındaki duruşma salonunda görülen davada 1. İdari Mahkemesi tarafları dinledi. Duruşmayı Uzundere köylüleri ile jeotermal kuyuyu açmak isteyen Adem Petrol şirketinin sahibi ve avukatı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığının avukatı katıldı. Çok sayıda Uzundereli de salonun ufaklığından kaynaklı içeri alınmadı.

Duruşmada söz alan Uzundereliler ve avukatları açılmak istenen jeotermal kuyularının zeytinliklere ve yaşam alanlarına yakın olduğunu belirterek 3 kilometrelik yasal sınırın içerisinde yer aldığını kaydetti. Köylerinin 300-400 yıllık bir geçmişlerinin olduğunu da kaydeden Uzundereliler köylerinin geleceğini korumak isin JES istemediklerini vurguladılar.

Dosyaya daha önce Aydın 1. İdare Mahkemesi tarafından JES aleyhine verilen kararı ve Orman Bakanlığı'nın Gediz Deltası için verdiği benzer yöndeki kararı sundular.

Bakanlık ve şirket avukatları da benzer tutum izleyerek ÇED gerekli değildir kararının sadece kuyu arama için verildiğini ve tesis kurmaya yönelik olmadığını belirttiler ve jeotermal kuyularının çevreye zararı olmadığını ve hatta köylülere yararı olacağını ileri sürdüler.

Kararın önümüzdeki günlerde açıklanması beklenirken mahkeme daha öncesinde yürütmeyi durdurma vermişti.

Uzundereliler mahkeme sonrasında açıklama yaparak yaşam alanlarını koruyacaklarını dile getirdiler. Uzundereliler adliye önünde 'Evime Köyüme Mahalleme Dokunma', 'JES'e Hayır' ve 'Uzundere Bizimdir Bizim Kalacak' sloganları attılar.

Köylüler adına basın metnini Meryem Evrim Çamlıçukur, jeotermal kaynak işletilmesinin ekolojik, sosyal, iktisadi değerler açısından köyleri için uygun olmadığını vurgulayarak "Özel olarak tarım alanlarına, genel olarak çevre sağlığı ve canlı yaşamına risk oluşturacak olan bir proje için ÇED sürecinin işletilmemesi, ÇED gerekli değildir kararı verilmesi,Anayasanın 17. ve 56. maddeleri, Çevre Kanunu ve uluslararası çevre sözleşmelerine açıkça aykırılık oluşturmaktadır. Bu nedenle dava konusu işlem hakkında iptal kararı verilmelidir. Tarım alanlarımızın yok olmasını, toprağımızın, suyumuzun ve havamızın zehirlenmesini, 300 yıllık düzenimizin bozulmasını istemiyoruz. Birilerinin rantı uğruna 300 yıllık kültürün yok olmasına asla izin vermeyeceğiz" dedi. (İzmir/EVRENSEL)

İzmir Uzundereliler JES makinelerini durdurdu

Uzundere'de JES için yürütmeyi durdurma kararı

Son Düzenlenme Tarihi: 27 Mart 2018 22:22

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