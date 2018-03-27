Adalet değil kanlı gömlek verdiler

Hakkari’de sokağa çıkma yasakları sırasında öldürülen Jihat Doğma’nın üzerinde bulunan kanlı gömleği 2 yıl sonra annesine teslim edildi.

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde sokağa çıkma yasakları sırasında öldürülen Jihat Doğma’nın annesi Kıymet Doğma’ya, adalet peşinde koşarken 2 yıl sonra oğluna ait 13 kurşun deliğinin bulunduğu kanlı gömlek verildi. Oğluna ait ve hâlâ kan izlerinin bulunduğu gömleği gösteren Doğma, gömleğin arka bölümünde bulunan 13 kurşun izini tek tek sayarak, “Savcı bana bu elbiseleri vermekle acımı tekrar hatırlattı” dedi.

Mezopotamya Ajansı’ndan Fethi Balaman’nın haberine göre; Yüksekova’da 79 gün süren sokağa çıkma yasakları sırasında 9 Nisan 2016 tarihinde öldürülen Jihat Doğma’nın ölümüyle ilgili Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan başvuru 2 yıl geçmesine rağmen sonuçlanmadı. Doğma’nın annesi Kıymet Doğma (61), oğlu için adalet ararken, kendisine 2 yıl aradan kanlı elbiseler verilmesine isyan etti.

‘OĞLUMUN PARÇALANMIŞ GÖMLEĞİNİ VERDİLER’

Oğlunun vücudunda 13 kurşun ile kimyasal izinin bulunduğunu, konunun araştırılması için başvurdukları savcılığın şu ana kadar bir soruşturma başlatmadığını hatırlatan Doğma, “İki yıla yakındır elimde kağıtla gitmediğim yer kalmadı. Olayın yaşandığı gün oğlum Dizê Mahallesi’nden beni arayarak, ‘Anne burada kimyasal kullanıyorlar, yardım edin’ dedi. Erzurum Adli Tıp Kurumundan oğlumun cenazesini aldığımızda vücudu tamamen yanmış, elleri havada kalmış şekilde duruyordu. Vücudunda 13 tane kurşun izi vardı. 2 yıla yakın bir zaman geçtikten sonra bana oğlumun parçalanmış elbiselerini verdiler” dedi.

‘BİR DAHA ÖLDÜM’

Oğluna ait kan izlerinin bulunduğu gömleği gösteren Doğma, gömleğin arka bölümünde bulunan 13 kurşun izini tek tek sayarak, “Savcı bana bu elbiseleri vermekle acımı tekrar hatırlattı. Benim hukuki mücadeleme karşılık olarak bana reva görülen bu kanlı elbiseler oldu. Suçluların yargılanması için şu ana kadar soruşturma dahi açılmadı. Bu nasıl bir devlet? Bu nasıl bir adalet? Oğlumun 13 kurşun değmiş delikli ve kanlı gömleğini görünce bir daha öldüm” diye konuştu. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 27 Mart 2018 22:17

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