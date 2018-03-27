Kocaeli’de cinsel istismara karşı başlatılan imza kampanyası sürüyor

Kocaeli’de Ekmek ve Gül Kadın Dayanışma Derneği’nin çocuk istismarına karşı başlattığı imza kampanyası sürüyor.

Kocaeli’de Ekmek ve Gül Kadın Dayanışma Derneği’nin çocuk istismarına karşı “Meclis acil önlem alsın” çağrısıyla başlattığı kampanya sürüyor. Dernek üyesi kadınlar kapı kapı dolaşarak, pazarlarda stant açarak ve yaptıkları etkinliklerde imza topluyor. Bugün de Yenikent Muhtarlığı önünde stant açan kadınlar imza kampanyasını burada da duyurmaya devam etti.

Dernek başkanı Fatma Şahin, “Kampanyamız 15 gündür sürüyor, istismarının önlenmesi için öneri ve taleplerinin yer aldığı imza metinleriyle kapı kapı dolaştık. Daha önce pazar yerlerinde ve şimdi de muhtarlığın önünde stant açtık. Muhtar Asuman Ekerer’den de destek gördük. Amacımız daha çok insana ulaşmak ve bu meseleye ilişkin mevcut yasaların uygulanmasını, eğitim sisteminde düzenlemeler yapılmasını talep etmek. Çocuk istismarcılarının, kesinlikle ceza indirimlerinden yararlanmamalı. Bir taraftan da toplumun tüm kesimlerinin bu meseleye ilişkin eğitiminin zorunlu tutulması gerekiyor” dedi.

KOCAELİ MİLLETVEKİLİ İLE GÖRÜŞTÜLER

Topladıkları imzaları bu hafta içerisinde Mecliste kurulacak Çocuk Hakları Komisyonu’na göndereceklerini belirten Şahin, “Kocaeli Milletvekili Haydar Akar ile imzalarımızın mecliste takipçisi olması talebiyle görüştük. Kendisi hem imza dilekçelerimizin takipçisi olacağını, hem de bu meseleyi tekrar mecliste gündeme getireceğini belirtti” ifadelerini kullandı. (Kocaeli/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 27 Mart 2018 21:53

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