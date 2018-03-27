TGC Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri açıklandı

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin düzenlediği 2017 Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri’ni kazananlar belli oldu.

Türkiye’nin en yaygın meslek örgütü Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin 1959 yılından bu yana sürdürdüğü Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri’ni kazananlar belli oldu.

SEÇİCİ KURUL KİMLERDEN OLUŞTU?

Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri Basın Seçici Kurulu Ayşe Özek Karasu (Habertürk Gazetesi Genel Koordinatörü), Bertan Ağanoğlu (Milliyet Gazetesi Yazı İşleri Müdürü), Necdet Doğan (Hürriyet Gazetesi Yazı İşleri Müdürü), Niyazi Dalyancı (TGC Genel Sekreter Yardımcısı), Fatih Polat (Evrensel Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni), Vahap Munyar (TGC Başkan Vekili-Hürriyet Gazetesi Yazarı) ve Miyase İlknur'dan (Cumhuriyet Gazetesi Yazarı) oluştu. Seçici Kurul Başkanlığına Necdet Doğan, Yazmanlığa Bertan Ağanoğlu seçildi.

Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri Televizyon-Radyo Seçici Kurulu ise Dr. Engin Başçı (TRT Muhabiri), Göksel Göksu (CNN Türk Muhabiri- TGC Yönetim Kurulu Üyesi-Kadın Komisyonu Koordinatörü ), Prof. Dr. Özden Cankaya (İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi), İhsan Yılmaz (Habertürk TV Haber Müdürü- TGC Yönetim Kurulu Üyesi), Sibel Güneş (TGC Genel Sekreteri-www.sagliktagundem.com Yayın Yönetmeni), Prof. Dr. Şükran Esen (Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo TV Sinema Bölümü Öğretim Üyesi) ve Ümit Aslanbay'dan (Gazeteci) oluştu. Seçici Kurul Başkanlığına Prof. Dr. Özden Cankaya, Yazmanlığa İhsan Yılmaz seçildi.

İnternet Seçici Kurulu ise Celal Toprak (Gözlem Gazetesi İstanbul Temsilcisi- TGC Yönetim Kurulu Üyesi), Erol Önderoğlu (Gazeteci), Dr. Recep Yaşar (TGC Başkan Yardımcısı), Bülent Ayanoğlu (milliyet.com.tr İnternet Yayın Yönetmeni) ve Mustafa Çetin'den (Sözcü İnternet Yayın Yönetmeni) oluştu. Seçici Kurul Başkanlığına Dr. Recep Yaşar, Yazmanlığa Erol Önderoğlu seçildi.

Ödülleri kazananlar:

BASIN HABER

Siyasal: Nurettin Kurt Hürriyet Gazetesi’nde 22 Haziran 2017 tarihinde yayınlanan “Tank Değil Ben Çarptım” başlıklı haberiyle ödüle değer bulundu.

Ekonomi: Burak Coşan Hürriyet Gazetesi’nde 20 Mart 2017 tarihinde yayınlanan “Ekmeğimizle Oynuyorlar” başlıklı haberiyle ödüle değer bulundu

Haber Toplum: Zehra Özdilek Cumhuriyet Gazetesi’nde 3 Haziran 2017 tarihinde yayınlanan “OHAL İstismarı” başlıklı haberiyle ödüle değer bulundu

Eğitim: Yusuf Doğan Habertürk Gazetesi’nde 23 Mart 2017 tarihinde yayınlanan “Tez Pazarı’nda Kapı 3 Bin TL’den Açılıyor” başlıklı haberiyle ödüle değer bulundu

Sağlık: Mesude Erşan Hürriyet Gazetesi’nde 17 Haziran 2017 tarihinde yayınlanan “Verem Turistleri” başlıklı haberiyle ödüle değer bulundu.

Kültür-Sanat-Magazin: Ömer Erbil Hürriyet Gazetesi’nde 13 Ekim 2017 tarihinde yayınlanan “Hasbahçe’ye İmar” başlıklı haberiyle ödüle değer bulundu

Spor: Murat Ağca Habertürk Gazetesi’nde 31 Ağustos 2017 tarihinde yayınlanan “Şaka Değil Gerçek: Sakat Pist!” başlıklı haberiyle ödüle değer bulundu

Köşe Yazısı: Atilla Türker Habertürk Gazetesi’nde 29 Haziran 2017 tarihinde yayınlanan “Antalyaspor’da Menajer Vurgunu” başlıklı yazısıyla ödüle değer bulundu.

Araştırma: Gülistan Alagöz Hürriyet Gazetesi’nde 11-13 Mayıs ve 25 Temmuz 2017 tarihlerinde yayınlanan “Dönüşüm İnsanları” başlıklı araştırmasıyla ödüle değer bulundu.

Röportaj- Söyleşi: Demet Yalçın Güneş Cumhuriyet Gazetesi’nde 7-11 Mart 2017 tarihleri arasında yayınlanan “Bitmeyen Dram: Çocuk Gelinler” başlıklı röportajıyla ödüle değer bulundu.

Sayfa Düzeni:

a) Birinci Sayfa Düzeni: Mehmet Deniz Özkök Habertürk Gazetesi’nde 19 Temmuz 2017 tarihinde yayınlanan birinci sayfasıyla ödüle değer bulundu.

b) İç Sayfa Düzeni: Ercan Arıkan Habertürk Gazetesi’nde 30 Ocak 2017 tarihinde yayınlanan 22. sayfasıyla ödüle değer bulundu.

Karikatür: Bu dalda ödüle değer eser bulunamadı.

Fotoğraf: Selahattin Sönmez Hürriyet Gazetesi’nde 15 Haziran-9 Temmuz 2017 tarihleri arasında yayınlanan “Adaleti Yolda Arayanlar” fotoğraf serisiyle ödüle değer bulundu.

TELEVİZYON-RADYO

TV Haber Dalında İrfan Sapmaz 15 Aralık 2017 tarihinde Doğan Haber Ajansı’nın yayınladığı “Filistinli Göstericinin Vurulma Anları” başlıklı TV haberi ile ödüle değer bulundu.

TV Haber Araştırma Dalında Duygu Kaya 9 Aralık 2017 tarihinde Habertürk TV’de yayınlanan “Hayallere Engel” başlıklı haber dosyası ile ödüle değer bulundu.

TV Haber Program Dalında Cüneyt Özdemir 9 Aralık 2017 tarihinde CNN Türk TV’de yayınlanan “5N1K: Reza Zarrab Özel” konulu haber programı ile ödüle değer bulundu.

TV Belgesel Dalında Kerime Senyücel 15 Mart 2017 tarihinde TRT Belgesel TV’de yayınlanan “Bilun: Sürgünün Son Tanığı ” belgeseli ile ödüle değer bulundu.

TV Kültür Sanat Dalında ödüle değer eser bulunamadı.

Tv Spor Dalında Orhan Ayhan 26 Şubat 2017 tarihinde TRT Spor TV’de yayınlanan “Efsane Boksör Marcel Cerdan” başlıklı programı ile ödüle değer bulundu.

TV Kamera Çalışması Dalında Hasan Dönmez ve Murat Karataş 26 Kasım 2017 tarihinde Habertürk TV’de yayınlanan “Her Şey Vatan İçin” başlıklı haber dosyası ile ödüle değer bulundu.

Radyo Haber-Program Dalında Sevin Okyay 26 Mart 2017 tarihinde NTV Radyo’da yayınlanan Cinayet Masası programı ile ödüle değer bulundu.

İNTERNET

İnternet Haber Dalında Emre Kızılkaya 6 Ekim 2017 tarihinde www.hurriyet.com.tr internet sitesinde yayınlanan “Google Aramalarında Türkiye’nin Gizli Portresi” başlıklı haberi ile ödüle değer bulundu

İnternet Röportaj Dalında Mahmut Hamsici 10 Ekim 2017 tarihinde www.bbc.com/turkce sitesinde yayınlanan “IŞİD’den Kaçan Iraklı Türkmen Kadın” başlıklı röportajı ile ödüle değer bulundu.

NEZİH DEMİRKENT ÖZEL ÖDÜLÜ

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu 2017 Nezih Demirkent Özel Ödülü’nün Hürriyet Gazetesi Ekonomi Yazarı Jale Özgentürk’e verilmesini kararlaştırdı.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri Töreni’nin yeri ve zamanı daha sonra açıklanacak. (MEDYA SERVİSİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 27 Mart 2018 19:32

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