Haydar el İbadi ve Binali Yıldırım'dan Şengal görüşmesi

Başbakan Binali Yıldırım ile Irak Başbakanı Haydar el İbadi bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Başbakan Binali Yıldırım ile Irak Başbakanı Haydar el İbadi telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Irak’tan, "PKK’ye karşı komşuluk ilişkileri kapsamında gerekli önlemleri almasının beklendiği" ifade edildi. Irak’ın ise silahlı güçlerine "yabancı savaşçıların" Türkiye’ye sınır ötesi saldırılarını engelleme talimatı verdiği belirtildi.

Reuters ajansının haberine göre, Irak Başbakanı İbadi, saldırıları düzenleyenler için “yabancı savaşçılar” ifadesini kullandı.

Başbakanlık Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre Yıldırım’ın İbadi ile telefon görüşmesinde ikili ilişkiler ele alındı.

‘GEREKLİ ÖNLEMLER ALINMALI’

“Terörle mücadelede komşu ve dost Irak ile yakın iş birliğine verilen önemin” vurgulandığı görüşmede, IŞİD’e karşı başarı kazanan Irak’tan, “PKK’ye karşı da komşuluk ilişkileri kapsamında gerekli önlemleri almasının beklendiği” belirtildi.

Görüşmede, iki ülke arasında enerji alanında ve diğer ekonomik konularda ciddi iş birliği potansiyelinin bulunduğu da ifade edildi.

Irak Başbakanlık yetkililerinin aktardığına göre de İbadi ve Yıldırım, telefon görüşmesinde sınır konusunu ele aldı.

İbadi görüşmede Yıldırım’a, Irak silahlı kuvvetlerine "yabancı savaşçıların" Türkiye’ye sınır ötesi saldırılar düzenlemesini engelleme talimatı verildiğini söyledi.

Irak basını, Başbakan Yıldırım’ın Bağdat yönetiminin onayı olmadan Irak’ta PKK’ye yönelik operasyonlar gerçekleştirilmeyeceğini söylediğini yazdı. Söz konusu haberler, Başbakanlıktan yapılan açıklamaya dayandırıldı.

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak’tan bir yetkilinin Türkiye’de MİT Müsteşarı Hakan Fidan ile görüşeceğini söylemişti. Bulgaristan’ın Varna kentinde düzenlenen AB-Türkiye Zirvesine hareketinden önce gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, “Irak merkezi yönetiminin Sincar’a (Şengal) yönelik bazı hareketleri olduğu bilgisini ben de istihbarat örgütlerimizden aldım” demişti. Erdoğan, “Temennimiz odur ki Irak merkezi yönetimi Sincar’da bu operasyonu hakkıyla versin. Yoksa gereğini Sincar’da biz yaparız. Çünkü Sincar’a bizim öyle çok fazla tahammülümüz yok” ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha önce pazar günü Sincar’a operasyonların başladığını söylemiş, Iraklı askeri yetkililer ise böyle bir sınır ötesi operasyonun olmadığını açıklamışlardı. (HABER MERKEZİ)

Erdoğan'ın 'Sincar operasyonu’ iddiasına yalanlama

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