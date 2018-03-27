Kadıköy Tiyatrolar Platformu sokağa çıktı: Özgür sanat, özgür tiyatro!

Dünya Tiyatrolar Günü kapsamında eylem düzenleyen Kadıköy Tiyatrolar Platformu, baskı, sansür ve yasaklamalara tepki gösterdi.

Kadıköy Tiyatrolar Platformu üyeleri, 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü kapsamında sokağa çıktı. Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nin önünden yürüyüşe geçen tiyatrocular, Bandis adlı bando grubunun ritimleri eşliğinde taleplerini dile getirdi, Dünya Tiyatrolar Günü'nü kutladı.

Süreyya Operası’na yürüyen tiyatrocular, “Özgür sanat, özgür tiyatro” sloganları eşliğinde baskı, sansür ve yasaklamalara tepki gösterdi. Süreyya Operası'nın önünde yapılan basın açıklamasını Kadıköy Tiyatrolar Platformu adına Metin Coşkun bildiriyi okudu.

27 Mart'ın sahnelerin, cesaretin, inancın, inadın, kahkahanın günü olduğunu söyleyen Çoşkun, “Bugün 27 Mart. Tiyatro kapılarının polislerce dolaşıldığı, sansürün, yasakların A4 kağıtlarına resmi mühürlerle yazıldığı; umudun, barışın sesinin kısılmaya çalışıldığı bu zamanlarda, yaşasın bir hayalden bir dünya yaratanların çılgınlığı” dedi.

Basın açıklamasından sonra bir süre daha devam eden kutlama Mehmet Ayvalıtaş Meydanında sona erdi. (İstanbul/EVRENSEL)

Dünya Tiyatrolar Günü: Bir hayalden bir dünya yaratanların sesi

Son Düzenlenme Tarihi: 27 Mart 2018 18:30

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