Anastasiadis: Gaz müttefikliğine evet, savaş gemisi gösterisine hayır

Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis, 'Türkiye’nin doğalgaz müttefikliğine evet, savaş gemisi diplomasisine hayır' mesajını verdi.

ABD’nin öncülüğünde İsrail ve Katar’ın da katılımıyla Kıbrıs’ta düzenlenen Akdeniz Gaz Forumu’nda konuşan Rum lider Anastasiadis “Türkiye’yi bölgede müttefik ülke olarak istiyoruz. Kıbrıs Cumhuriyeti’nin egemenlik haklarına müdahale eden, sürekli sorun yaratan bir taraf olarak değil’’ dedi.

DHA’dan Sefa Karahasan’ın haberine göre Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis, AB Dönem Başkanı Bulgaristan’ın Varna kentinde pazartesi akşamı düzenlenen Türkiye-AB zirvesiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

‘TÜRK SAVAŞ GEMİLERİ SONDAJI ENGELLİYOR’

Anastasiadis, Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) ilan ettikleri alanda İtalyan ENI şirketinin sondaj gemisinin faaliyetlerinin Türk savaş gemileri tarafından engellenmesiyle ilgili AB’nin Kıbrıs’la dayanışması ve Türkiye’yi çok sert dille kınamasından memnuniyet ifade etti. Rum lider, ‘Türkiye’nin doğalgaz müttefikliğine evet, savaş gemisi diplomasisine hayır’ mesajını verdi.

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Kıbrıslı Rum lider, Varna’da düzenlenen Türkiye-AB zirvesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Doğu Akdeniz’deki her türlü gelişmede Kıbrıslı Türklerin de dikkate alınması gerektiğini söylediğini belirtti.

Erdoğan AB’den umduğunu bulamadı

“Kıbrıs’ın gaz rezervleri tüm Kıbrıslılara ait, Kıbrıs Cumhuriyeti’nde Rumlar gibi vatandaşımız olan Kıbrıslı Türklerin de hakları tümüyle korunuyor” diyen Anastasiadis, “Ama Türkiye, Avrupa’ya sağlanacak enerji merkezi olabilmek ve bölgedeki enerji kaynaklarını kontrol etmek için Kıbrıslı Türkleri bahane ediyor” ifadelerini kullandı.

‘ÜYELİK SÜRECİ İÇİN AB HUKUKUNA UYMALI’

Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliği müzakere sürecinin devam ettirilmesi için AB ilkelerini kabul etmesi gerektiğini savunan Nikos Anastadiadis, “Türkiye’nin, AB ilkelerine, uluslararası hukuka ve deniz hukukuna saygı göstermesi gerekir” vurgusu yaptı. (DIŞ HABERLER)

AB-Türkiye zirvesinden çözüm ya da uzlaşma çıkmadı

www.evrensel.net