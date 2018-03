Can Yücel ve kadınlar şiirde buluştu

Adana Umut Sahnesi, Can Yücel şiirlerinden uyarlanan oyununu kadınlardan oluşan ekibiyle sahnelemeye başladı.

Adana Umut Sahnesi, kadınlardan oluşan ekibiyle Can Yücel şiirlerinden uyarlanan oyununu sahnelemeye başladı. Kaktüs Kültür’de ilk kez seyirciyle buluşan oyunda kadınlar Can Yücel şiirlerinden kurgulanan bir oyun sahneledi. Kadınların sıradan hallerini, aşklarını, fabrikada yaşadıkları çelişkileri, özlemleri Can Yücel şiirlerinin inceliği ile anlatan Umut Sahnesi, Can Yücel’in şiirlerini izleyicilere teatral bir kurguyla iletti.

Oyunda kadınların gözünden şiirlerinde sıradan olayları incelikle anlatan Can Yücel’in sokaktaki insanını, fabrikadaki işçisini, onların yakınmalarını, öfkelerini ince ince işlediği şiirleri ete kemiğe bürünüyor. Can Yücel’in şiirlerinde kullandığı dilin cinsiyetçi olup olmadığının tartışıldığı “Kadınlar tartışıyor” bölümü ile başlayan oyun Can Yücel’in "Gün gelir bu işe bu millet de şaşar/ Tam kurşun işlemez deminde karanlığın/ Bir ateş böceğidir başlar” dizelerindeki gibi bu günlerde umudu diri tutmaya çalışıyor.

‘UMUT VERMEK İSTEDİK’

Bu karanlık dönemde insanlara bir umut vermek istediklerini ifade eden Umut Sahnesi oyuncuları, oyunlarını hikayesini anlattıkları, kadınlara, tüm işçilere, gençlere ulaştırmak istediklerini belirttiler. Oyunlarını ilk kez sahneleyen Adana Umut Sahnesi, çeşitli illerde sahneye çıktıktan sonra yeniden Adana seyircisi ile buluşacak. (Adana/EVRENSEL)

