Belediye-İş: Üyelerimiz Hizmet-İş’e üye olmaya zorlanıyor

Belediye-İş sendikası, Niğde Belediyesinde görevli üyelerinin tehdit edilerek Hizmet-İş’e üye yaptırıldığını öne sürdü.

Belediye-İş sendikası, Niğde Belediyesinde üyelerinin baskı ve tehditlerle istifa ettirilerek Hizmet-İş’e üye yaptırıldığını iddia etti. Belediye-İş’in genel merkezi tarafından yazılı olarak yapılan açıklamada, “Bugün iktidar arkamda bana bir şey olmaz diyenler yarını da düşünmek zorundadır. Hatırlayın, daha düne kadar ülkenin sahibi edasıyla kasım kasım gezinenler bugün nasıl bucak bucak kaçacak yer arıyorsa, yarın da güçlerine güvenip hukuku ayaklar altına alanlar akıbeti onlardan farklı olmayacaktır" dedi.

Niğde Belediye Başkanı Rıfat Özkan’a AKP genel merkezinden emir geldiği söylenerek tüm Belediye-İş üyelerinin Hizmet-İş’e geçmesinin istendiği iddiasında bulunan Belediye-İş, yazılı açıklama yaptı. İşçilerin işten atılmakla tehdit edildiği söylenen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Sendikamız üyeleri sendikalarından bir şikâyetleri olmadığını ve istifa etmeyeceklerini söylediğinde de, aynı kişiler bu kez de ‘Niğde Belediye Başkanı’nın 24 saat içinde istifa etmeyenlerin isim listesini masasında istediğini’ söyleyerek üyelerimiz üzerinde baskı kurmaktadırlar. Hizmet-İş, Türkiye’nin her yerinde uyguladığı yöntemi Niğde Belediyesi’nde de uyguluyor. Tek bir yöneticisi ve uzmanı işyerinde olmadan, üye kayıt işini adeta taşeron bir şirkete verir gibi, belediye başkan ve idarecilerine vererek, işverene sırtını dayayarak, yalanla, tehditle ve sadece kişisel menfaatleri için üye kaydettiriyor. Üyelerimizi istifaya ettirip, Hizmet-İş’e üye olmaya zorlama ihalesini alanların bu işten maddi veya manevi bir çıkarı var mıdır? İşçinin iradesini yok sayarak, işçiye dayanmadan, işverenin onayı ve desteğiyle, yapılan şey sendikacılık değildir. Böyle bir anlayış emekçilerin haklarını koruyamaz. Belediye-İş ‘şu’ veya ‘o partinin’ ‘yan kuruluşu’, ‘arka bahçesi’, ‘yandaşı’ değil, işçinin, emekçinin, sesidir soluğudur.”

YAPANLAR VE YAPTIRANLAR ANAYASAL SUÇ İŞLİYOR

“Bu baskıyı yapanlar, yaptıranlar yasal ve anayasal suç işliyor” denilen açıklama şöyle devam etti:

“Üyelerimizi tehdit edenlere sesleniyoruz: ‘Benim haberim yok, emir kuluyum’ ikiyüzlülüğünü bir kenara bırakın. Kendinizi dünya akıllısı, âlemi aptal sanmayın. Herkes her şeyi biliyor. Niğde’de hiçbir amir, müdür, belediye başkanının onayı olmadan, onun ismini kullanamaz. Eğer Niğde Belediye Başkanı Rıfat Özkan, ‘benim haberim yok’ diyorsa ona bir soru sormak hakkımızdır: Kendi adını iradesi dışında kullananlara engel olamayan biri, Niğde’ye ve onun değerlerine nasıl sahip çıkacaktır. Sizde biraz olsun insanlık, biraz olsun adalet, hakkaniyet yok mu? Akşam başınızı yastığa koyduğunuzda rahat uyuyabiliyor musunuz? Gündüz işçileri aşıyla, ekmeğiyle tehdit edip, akşam eve gittiğinizde çocuğunuzun, eşinizin yüzüne nasıl bakıyorsunuz? Demokrasinin ‘D’sine inanıyorsanız, eğer biraz da cesaretiniz varsa, baskıyı, tehditleri durdurun! Biraz emeğe saygınız varsa, işçinin Anayasal sendika seçme hakkına, onun demokratik tercihlerine müdahale etmeyin. Niğde belediye işçisinin özgür iradesine, sendika seçimine saygı duyun. Biraz vicdanı olan hiç kimse işçiyi ekmeğiyle, aşıyla tehdit etmez.”

İKTİDAR ARKAMDA, BANA BİR ŞEY OLMAZ’ DİYENLER...

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi: “Bize bir şey olmaz, arkamız sağlam diye düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Türk Ceza Kanunu’nun ‘Sendikal hakların kullanılmasının engellenmesi’ başlıklı 118. maddesi ‘Bir kimseye karşı bir sendikaya üye olmaya veya olmamaya zorlamak amacıyla, cebir veya tehdit kullanan kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır’ demektedir. Bugün ‘iktidar arkamda, bana bir şey olmaz’ diyenler, yarını da, düşünmek zorundadır. Hatırlayın, daha düne kadar ülkenin sahibi edasıyla kasım kasım gezinenler bugün nasıl bucak bucak kaçacak yer arıyorsa, yarın da, güçlerine güvenip hukuku ayaklar altına alanların akıbeti de onlardan farklı olmayacaktır.” (İstanbul/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 27 Mart 2018 18:02

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