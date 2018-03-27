'IŞİD'i destekleyen şirketler hakkında ne yaptınız?'

HDP Milletvekili Mahmut Toğrul, IŞİD'e malzeme tedarik ettiği belirtilen Türkiye merkezli şirketleri Başbakan Binali Yıldırım'a sordu.

HDP Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul, IŞİD'e malzeme tedarik ettiği belirtilen şirketleri Başbakan Binali Yıldırım'a sordu. ABD Hazine Bakanlığı ve AB tarafından yetkilendirilen Conflict Armament Research'ın (CAR) tespit ettiği şirketlere dikkat çeken Toğrul, bu şirketlerle ilgili bir işlem yapılıp yapılmadığını, CAR'ın bu şirketler hakkındaki sorularına hükümetin neden yanıt vermediğine de yanıt istedi.

IŞİD'e destek veren Türk şirketlere ilişkin Başbakan Binali Yıldırım'a soru önergesi veren HDP Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul, ABD Hazine Bakanlığı’nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Yunus Emre Sakarya’nın sahibi olduğu Profesyoneller Elektronik şirketinin IŞİD’e mali ve maddi kaynak ve teknolojik destek sağladığına dikkat çekti. Aynı açıklamada, bu şirketin IŞİD’e insansız hava aracı parçaları tedarik ettiğinin de belirtildiğini aktaran Toğrul, Avrupa Birliği (AB) tarafından yetkilendirilen Conflict Armament Research (CAR) Silahlanma ve Çatışmaları Araştırma biriminin hazırladığı raporlarda ise Türkiye'den 13 şirketin olduğunu kaydetti.

RAPORDA 13 TÜRK ŞİRKETİ VAR

Toğrul, “CAR’ın hazırladığı 105 sayfalık bir rapor mevcuttur. Türkiye hakkında ise çok ciddi iddialar raporda bulunmaktadır. CAR, silah ve patlayıcı madde üretimi için IŞİD’in kullandığı bileşen ya da mühimmatın üretim zincirinde yer alan 20 ülke ve 51 şirketi tespit etmiştir. Bu 51 şirketin yer aldığı listede 13 Türk şirketi de bulunmaktadır. Yine CAR önemli bir noktanın altını çiziyor: ”IŞİD’in silah ve patlayıcı üretiminde kullandığıbileşenlerin tedarik zincirinin en çok tıkandığı halkası olarak 13 firma ile Türkiye’dir. Bu bileşenler, İŞİD’in, Irak ve Suriye’den elde etmeden önce Türkiye’de üretilen veya satılan kimyasal hammaddeler (prekursörler), konteynerler; ateşleyici fitiller, kablolar ve tellerdir” dedi.

HÜKÜMET NEDEN BİLGİ VERMİYOR?

Başbakan Binali Yıldırım'a Yunus Emre Sakarya’nın sahibi olduğu Profesyoneller Elektronik şirketinin nerede olduğunu soran Toğrul, “2015 yıllında kurulduğu söylenen şirket halen faaliyetlerine devam etmekte midir?” dedi. Bu şirketin hangi ürünleri sattığını, yurt içine mi yoksa yurt dışına mı satttığını soran Toğrul, şirketin sahibi Yunus Emre Sakarya'nın IŞİD kapsamında gözaltına alınıp alınmadığına yanıt istedi. Hükümetin IŞİD terör örgütüne malzeme tedarik ettiğini düşündüğü kaç şirket ve kuruluş bulunduğunu soran Toğrul, “Söz konusu şirket ve kuruluşlar hakkında 2015 yıllından günümüze ne gibi işlemler yapılmıştır” dedi. Ayrıca IŞİD’in bomba yapımında kullandığı kimyasal maddelerin ve silahların peşine düşen CAR'ın Türk Hükümeti ve bahsi geçen şirketlerle temasa geçmesine rağmen bilgi alamadğına dikkat çeken Toğrul, “Hükümetinizin bilgi vermemesinin nedeni nedir?” dedi. (Ankara/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 27 Mart 2018 17:31

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