İBB ile Kartal Belediyesi arasında yeşil alana otopark gerginliği

İBB zabıta ekipleri ile Kartal Belediyesi zabıta ekipleri, Kartal'daki yeşil alana yapılmak istenen otopark nedeniyle karşı karşıya geldi.

Kartal Dr. Lüfti Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin bitişiğinde bulunan ve Kartal Belediyesine ait olan yeşil alana İstabul Büyükşehir Belediyesinin otopark yapmak istemesi, Kartal Belediyesine bağlı zabıta ekipleri ile İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı zabıta ekiplerini karşı karşıya getirdi.

İBB'ye bağlı 100'ü aşkın zabıta, iş araçlarıyla otopark yapılmak istenen yeşil alana geldi. Buna karşın Kartal Belediyesine bağlı onlarca zabıta alana gelerek İBB ekiplerine engel oldu. Yapılan görüşmeler sonrası İBB ekipleri alandan ayrıldı. (İstanbul/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 27 Mart 2018 16:54

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