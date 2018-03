Performans sistemine karşı ortak eylem

Eğitim Sen, Eğitim-İş ve Türk Eğitim-Sen, Bursa’da ortak eylem düzenleyerek performans sistemine tepki gösterdi.

Eğitim Sen, Eğitim-İş ve Türk Eğitim-Sen Bursa şubeleri, performans adı altında getirilen esnek çalışma sistemine karşı ortak mücadele edeceklerini basın açıklamasıyla duyurmuştu.

Eğitim sendikaları bir hafta boyunca öğretmen odalarında hazırladıkları ortak basın metinlerini okumuş ve Erkek Lisesi önünde basın açıklaması yapmıştı. Eğitim sendikaları bugün de Yıldırım bölgesinde bulunan Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

BU MESELE ÖĞRETMENLERİN İTİBARI EĞTİMİN GELECEĞİ MESELESİDİR

Açıklamada ilk olarak söz alan Türk Eğitim-Sen Bursa 2 No’lu Şube Başkanı Selçuk Türkoğlu “Milli eğitim sisteminin devasa binlerce sorununu bir tarafa bırakılıp bütün bu sorunların sorumlusuymuş gibi öğretmenler gösterilmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenlerin ensesinde Demoklesin kılıçları azmış gibi yeni bir sistemi, performans sistemini, uygulamaya sokmaya çalışıyor. Performans sistemi denen ve şu an taslağı yayınlanmış olan sistem özünde okullarımızda, öğretmenler odamızda ve sınıflarımızda neredeyse yok mesamesine gelmiş huzuru, birlikteliği, dayanışmayı, sevgiyi ve saygıyı ortadan kaldıracak ‘ruhuna el-fatiha’ dedirtecek bir uygulamadır. Bu mesele öğretmenlerin itibarı, eğitimin geleceği meselesidir. Eğer bu uygulama hayata geçerse biz sendika olarak buna not vermeyeceğiz” dedi.

EĞİTİMİN İHTİYACI İŞ BARIŞI

Daha sonra söz alan Eğitim Sen Bursa Şube Başkanı Atakan Erdağı; “Aslında konuşmamız gereken burada eğitimin niteliğidir. Eğitimin niteliği konuşulmadan öğretmenin performansını ve niteliğini konuşmamız mümkün değildir. Milli Eğitim Bakanlığının ve okulların içerisinde bulunduğu durum ortadadır. Fiziki koşullardan çalışma koşullarına kadar yürütülen birçok çalışma ile öğretmenlik mesleği yapılamaz hale gelmiştir. Özellikle okullarda geçen çalışma süreleri angarya çalışmaların artması bunların belli başlarıdır. Bize dayatılan bu düzen aslında öğretmen odalarında, okulların koridorlarında hatta mahallelerde veliler tarafından istenen bir yöntem değil. Eğitimin ihtiyacı olan iş barışı daha çok eğitim için nitelikli bir okul ortamının olmasıdır. Bunu ortadan kaldırarak, öğretmeni suçlu göstererek eğitimdeki yaşanan açmazları çıkmazları öğretmen üzerinden gidererek eğitim sisteminin düzeltilmesi mümkün değildir. Yarın hepimiz için geç olmadan bütün sendikaları bu mücadelenin içinde görmek istiyoruz” dedi.

BU UYGULAMAYA GEÇİT VERMEYECEĞİZ

Eğitim-İş Bursa Şube Başkanı Özkan Rona da, “Her bakan her bürokrat henüz bilimsel çalışma yapılmadan pilot uygulamaları yapılmadan akıllarına gelen her türlü proje ve planı deneme yanılma sistemiyle uyguladılar. Şu an elimizde batmış bir eğitim sistemi var. Ne uluslararası göstergelerde ne de ulusal göstergelerde en ufak bir başarı göremiyoruz. Tüm bunlar siyasetin, siyasetçilerin, bakanlığın ve bürokratların sorumluluğuyken şimdi bu sorumluluğu öğretmenlere yıkıp mesleki saygınlığı yok edecek performans uygulamasına geçit vermeyeceğiz” dedi. (Bursa/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 27 Mart 2018 16:45

www.evrensel.net