Casuslukla suçlanan Hollanda konsolosluk görevlisi Türkiye'den ayrıldı

Hollanda ile Türkiye arasında casus krizi yaşandı. Hollanda Konsolosluğu görevlisi Türkiye'den ayrıldı.

Türkiye’de “casusluk" yapmakla suçlanan A.Z. adlı Hollanda vatandaşının soruşturulduğu haberlerinin ardından Hollanda Dışişleri Bakanlığı, İstanbul Başkonsolosluğu’nda görevli söz konusu kişinin Türkiye’den ayrıldığını bildirdi.

Hürriyet’in NL Times’a dayandırdığı habere göre; Hollanda Dışişleri Bakanlığı, söz konusu görevlinin “kendi güvenliği” açısından Türkiye’den ayrıldığını teyit etti.

'İSTİHBARAT TOPLAMAYA VE SAHTE BİLGİLERİ YAYMAYA ÇALIŞIYORDU'

Haberde, pazartesi günü Türk medya kaynaklarının “Hollandalı bir casus” hakkında Türk makamlarınca bir soruşturma yürütüldüğü, “casus” olmakla suçlanan kişinin bir süreden beri Türk istihbarat teşkilatınca izlendiğini bildirdiklerine dikkat çekildikten sonra şöyle devam edildi: “Türk medyasına göre, söz konusu kişinin DEAŞ'a ve Türkiye’nin Afrin operasyonuna ilişkin istihbarat toplamaya ve sahte bilgileri yaymaya çalışıyordu.” (HABER MERKEZİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 27 Mart 2018 15:16

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