Kanal İstanbul projesi 'ÇED' raporu toplantısına vatandaşlar alınmadı
27 Mart 2018 14:38
Kanal İstanbul Projesi'nin Çevresel Etki Değerlendirilmesi (ÇED) toplantısı öncesi içeri alınmayan vatandaşlar ile polis arasında gerginlik yaşandı.
Arnavutköy Belediyesi Kültür Merkezi toplantı salonunda Kanal İstanbul Projesi için Çevresel Etki Değerlendirilmesi (ÇED) Raporu Bilgilendirme toplaantısı yapıldı.
Toplantı öncesinde içeriye alınmayan vatandaşlarla polis arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. (İstanbul/DHA)
Kanal İstanbul ile ilgili rant projeleri ortaya çıktı
Son Düzenlenme Tarihi: 27 Mart 2018 14:46
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