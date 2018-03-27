Türkiye, Tel Rıfat’a operasyon başlattı

'Zeytin Dalı Harekatı' kapsamında Afrin’in 21 kilometre güneydoğusunda bulunan Tel Rıfat'a operasyon başlatıldığı duyuruldu.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu’nun (ÖSO) birlikte başlattığı “Zeytin Dalı Harekatı” kapsamında Tel Rıfat'a operasyon başladı.



Rudaw, Türkiye’nin Tel Rıfat'a operasyon başlatıldığını bildirdi.



Afrin’in 21 kilometre güneydoğusunda bulunan Tel Rıfat ilçesi, Minnag Havaalanı gibi önemli bir lojistik üs noktasına da ev sahipliği yapıyor.



ÖSO'ya bağlı 10 bin silahlı unsurun operasyona katılacağını aktarıldı. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 27 Mart 2018 14:18

www.evrensel.net