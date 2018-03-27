Amanoslarda çıkan çatışmada bir asker yaşamını yitirdi

Hatay Valisi Erdal Ata, Amanoslar'da çıkan çatışmada yaralanan askerin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Hatay'ın Arsuz ilçesi Amanos Dağı kırsalında dün akşam saatlerinde PKK ile askerler arasında çatışma çıktı. Çatışmada 1 uzman çavuş yaralandı. Yaralanan asker İskenderun Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınmıştı.



Hatay Valis Erdal Ata, İskenderun Devlet Hastanesi'nde yaptığı açıklamada yaralı askerin yaşamını yitirdiğini açıkladı.



Vali Erdal Ata, çatışmada 11 PKK’linin yaşamını yitirdiğini şu sözlerle duyurdu: “Etkisiz hala getirilen teröristlerin 6'sının cesedine ulaşıldı. Bu teröristlerin eylem hazırlığı içinde olduğu saptandı. Afrin'e misilleme planlıyorlardı.” (DHA)

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Son Düzenlenme Tarihi: 27 Mart 2018 11:39

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