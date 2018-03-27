Afrin'de patlama: 2 asker yaşamını yitirdi

TSK, Afrin'de el yapımı patlayıcının infilak ettiğini ve 2 askerin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Afrin'de patylama meydana geldi. 2 askerin yaşamını yitirdiği duyuruldu.

TSK tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında 26 Mart 2018 tarihinde Afrin bölgesinde icra edilen arama tarama faaliyetleri esnasında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucunda iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz." (DHA)

Son Düzenlenme Tarihi: 27 Mart 2018 09:18

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