HDP erken seçim ihtimaline karşı hazırlıklara başladı

Erken seçim tartışmaları sürerken, HDP’de hem 2019 seçimleri hem de olası bir erken seçim kararı alınmasına karşı hazırlıklara başlandı.

Hayri DEMİR

Halkların Demokratik Partisi (HDP), 2019 seçimleri ve olası bir erken seçim ihtimaline karşı çalışmalarına başladı. Bu kapsamda Merkez Yürütme Kurulu (MYK) bünyesinde kurulan Strateji Komisyonu tarafından seçimlere giderken nasıl bir yol haritası izlenmesi gerektiğine ilişkin “Hangi hedefler, hangi adımlar” başlıklı bir taslak strateji belgesi hazırlandı.



Hazırlanan belge, dün gerçekleştirilen kapalı grup toplantısında milletvekilleriyle birlikte ele alındı.

YOL HARİTASI

Seçimlere giderken bir yol haritası niteliğinde olması beklenen taslak metinde, Türkiye’nin içinde bulunduğu mevcut durumuna ilişkin değerlendirmelerin yanı sıra Türkiye’nin bu koşullardan çıkmasına dair öneriler yer alıyor.



Belgede, yine toplumsal muhalefetin bir araya getirilmesi konusundaki önerilerle birlikte Olağanüstü Hal (OHAL) koşullarında yapılacak bir seçimin meşru olmayacağı, seçimin eşit ve demokratik koşullarda olması için OHAL koşullarının derhal kalkması gerektiği vurgulanıyor.

BİLEŞENLERLE TARTIŞILACAK

Toplantıda seçimlere giderken izlenecek olan strateji ve ilkeler hakkında milletvekilleri de görüşlerini dile getirdi. Bu toplantıdan çıkan sonuçlar ise, ilk olarak Çarşamba günü toplanacak olan Merkez Yürütme Kurulu'nda (MYK) bir kez daha masaya yatırılacak. Ardından Perşembe günü de İstanbul’da HDP bileşeni yapılarla kapsamlı bir toplantı gerçekleştirilecek.



Bileşenlerle yapılacak olan toplantıda gelecek görüş ve önerilerle şekillenecek olan yol haritası niteliğindeki taslak metin, Nisan ayının ilk haftası toplanacak Parti Meclisi (PM) toplantısında netleştirilecek.

İKİ KOLDAN SEÇİM GÜVENLİĞİ GÖRÜŞMELERİ YAPILACAK

Bu toplantılarla birlikte aynı zamanda özellikle AKP ve MHP ortaklığıyla getirilen "Seçim Yasası" değişikliğiyle gündeme gelen seçim güvenliği de HDP’nin temel gündemlerinden biri. Bu açıdan yarın gerçekleştirilecek olan MYK toplantısında yapılacak olan görevlendirmeler sonrası HDP iki koldan siyasi parti ve çeşitli kesimlerle temasa geçecek. Bu kapsamda bölge kentlerinde Kürt siyasi parti ve oluşumlarla görüşecek olan HDP’liler, bir yanda da sol ve sosyalist partilerle bir araya gelecek.



Görüşmelerde seçim güvenliğine ilişkin uygulamalara karşı alınacak tedbirlerde diğer siyasi partilerle işbirliği yapılması görüşülecek. Bu görüşmelerde CHP ve Saadet Partisi gibi partilere de ziyaretlerin olabileceği belirtiliyor.



Ziyaretlerde, yine demokratik bir seçimin nasıl gerçekleşmesi, seçim sürecinin nasıl olması gerektiği gibi konuların da ele alınması bekleniyor. (Ankara/MA)





Son Düzenlenme Tarihi: 27 Mart 2018 08:29

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