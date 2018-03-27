Cizre’de nesli tükenmekte olan Çöl Varan’ı bulundu

Cizre’nin Bozalan köyüne bağlı Girikova mezrasında nesli tükenmekte olan bir Çöl Varanı bulundu.

Şırnak'ın Cizre ilçesine bağlı Bozalan köyünün Girikova mezrasında yapılan yol çalışması sırasında çevredeki yurttaşlar tarafından boyu 1 metre uzunluğunda olan ve nesli tükenmekte olan Çöl Varanı (Dev Kertenkele) bulundu. Yurttaşlar tarafından Şırnak Doğa ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü yetkililerine haber verilmesiyle Çöl Varanı’nın koruma altına alındığı kaydedildi. Yetkililer tarafından kafese koyularak Şırnak’a götürülen varanın veteriner kontrolünden sonra doğal yaşamına bırakılacağı öğrenildi.

DAHA ÖNCE DE BULUNMUŞTU

Sayıları doğal yaşamlarının tahrip edilmesinden dolayı azalan ve genellikle Urfa ve ilçeleri ile ve Şırnak yerlerde yaşamını sürdüren Çöl varanlarından (Varanus Griseus) biri daha geçtiğimiz sene Urfa’da öldürülmüş halde bulunmuştu. Ayrıca 2014 yılında da Şırnak’ın Silopi ilçesinde belediye tarafından yapılan kazı çalışmalarında da boyu 1 metre olan Çöl Varanı bulunmuş ve koruma altına alınmıştı. (Şırnak/MA)

Son Düzenlenme Tarihi: 27 Mart 2018 02:10

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