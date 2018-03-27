Bloomberg: Kim Jong-un, Çin'e bir ziyaret gerçekleştirdi

Bloomberg, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti lideri Kim Jong-un'un Çin'e sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdiğini öne sürdü.

ABD merkezli haber ajansı Bloomberg, üç farklı kaynağa dayandırdığı haberinde Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti lideri Kim Jong-un'un Çin'e sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdiğini öne sürdü.

Bu iddianın doğru çıkması halinde Kuzey Koreli lider, göreve geldiği 2011 yılından beri ilk yurt dışı gezisini gerçekleştirmiş olacak.

Aynı zamanda son zamanlarda ABD ve Çin arasındaki gerginliğin artması yüzünden bu iddia siyasi anlamda da büyük bir önem taşıyor.

Konunun hassasiyetinden ötürü kaynakların kimliğini açıklamayan Bloomberg, Kim'in ne kadar ülkede bulunacağının ya da kimlerle görüştüğünün detaylarının belli olmadığını belirtti.

Japonya haber ajansı Kyodo News, sınır şehri Dandong boyunca yolculuk yapan özel bir trenin Kim'i taşıyor olabileceğine dair bir haber yapmıştı.

Bu haberin ardından Çin'in başkenti Pekin'de Pazartesi günü üst düzey bir Kuzey Koreli liderin ülkeye seyahat gerçekleştirdiği iddiaları dile getirildi.

Japonya merkezli Nippon televizyon kanalı ise Pazartesi günü Pekin'e yanaşan bir trenin görüntülerini yayınlamış, bu trenin Kim Jong-un'un babası Kim Jong Il'in 2011'de ölmeden önce Çin'e gerçekleştirdiği seyahat sırasında kullandığı trene benzediği yorumu yapılmıştı.

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Yardımcısı Raj Shah ise Pazartesi günü gerçekleştirdiği basın toplantısında ziyaretle ilgili iddiaları doğrulayamauacaklarını, bu iddiaların gerçek olup olmadığını bilmediklerini söyledi. (DIŞ HABERLER)



Son Düzenlenme Tarihi: 27 Mart 2018 01:57

www.evrensel.net