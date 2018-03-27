Mersin Emek ve Demokrasi Platformu’dan PSAKD'ye ziyaret

Mersin Emek ve Demokrasi Platformu, PSAKD üyesi 16 kişinin tutuklanmasına tepki gösterip, dayanışma çağrısı yaptı.

Mersin Emek ve Demokrasi Platformu, Erzincan’da aralarında Pir Sultan Abdal Kültür Derneği (PSAKD) Genel Başkan Yardımcısı Erol Yeter’in de bulunduğu 16 kişinin tutuklanması nedeniyle PSAKD Mersin Şubesi'ne dayanışma ziyaretinde bulundu. Tabip Odası, KESK’e bağlı sendikalar, Halkevi, HDP, EMEP, Alevi Kültür Derneği, Sosyal Demokrasi Derneği, Tüm Emekliler Sendikası, Dersimliler Derneği ve 78’liler Derneği’nin katıldığı ziyarette dayanışma mesajları verildi.

'SERBEST BIRAKILSIN'

Mersin Emek ve Demokrasi Platformu adına konuşan SES Mersin Şube Eşbaşkanı Yılmaz Bozkurt, AKP hükümetinin faşizmi kurmak için tüm devlet kurumlarını kullanarak baskı kurma sürecine girdiğini belirtti. Bozkurt, “Bir tane itirafçının ifadesiyle bu güzel insanları gözaltına alıp tutuklanmasını demokrasi ayıbı olarak görüyoruz. 6 buçuk milyon insanın oyunu alan bir siyasi partinin eşbaşkanları ve vekilleri tutuklu bulunuyor. Bunlar milli irade diye diye vekillerin vekilliğini düşürüp cezalandırıyor. Şuan üniversitedeki devrimci gençler Afrin savaşına karşı barış istedikleri için ihraçlarla karşı karşıyalar. Bir daha söylüyoruz. Barıştan yana olmaya devam edeceğiz. Bizleri tutuklayabilirsin. Fakat bu ülkede barış, demokrasi ve özgürlük mücadelesini omuz omuza vererek sürdürmeye devam edeceğiz. Afrin bu ülkenin savaşı değil. Ülkemiz emperyalistler tarafından kuşatılmış durumda değil. Böyle bir durum olsa biz devrimciler ilk önce müdahale ederiz. Gözaltına alınan ve tutuklanan tüm siyasi tutsakların bir an önce serbest bırakılmasını istiyoruz" dedi.

'MÜCADELEYİ YÜKSELTECEĞİZ'

PSAKD Mersin Şube Başkanı Bülent Ufuk Ateş, AKP’nin umuda düşman olduğunu için muhaliflere saldırdığını söyledi. “Ülkeyi teslim almak için kendinden olmayan her kesime saldırıyorlar. Adaletten, özgürlükten ve demokrasiden yana ne varsa yok etmeye çalışıyorlar. Bundan dolayı yüz yılardır alevileri saldırdıkları gibi bu saldırılar daha çok yoğunlaştı" diyen Ateş, dayanışmadan dolayı ziyarette gelen herkese teşekkür etti. Son olarak konuşan Halkevleri Mersin Şube Başkanı Abdullah Kaan Biket ise, Türkiye’de direniş tohumun uzun zaman önce atıldığı ve bitmeyeceğini kaydetti. Biket, “Küllerinde doğan mücadele ruhu bu topraklarda var. Memleketi yönetemiyorlar. Bu şekilde de yönetmelerine izin vermeyeceğiz. Mücadeleyi yükseltemeye devam edeceğiz ve sürekli dayanışma içerisinde olacağız” şeklinde konuştu. (Mersin/MA)



Son Düzenlenme Tarihi: 27 Mart 2018 01:48

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