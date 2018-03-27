CHP’li meclis üyesi bacağından vuruldu

CHP Büyükçekmece Belediye Meclis Üyesi ve İBB Grup Başkan Vekili Coşkun Tanış akşam saat 21.30 sıralarında bacağından vurularak yaralandı.

CHP Büyükçekmece Belediye Meclis Üyesi ve İBB Grup Başkan Vekili Coşkun Tanış akşam saat 21.30 sıralarında bacağından vurularak yaralandı.

Büyükçekmece Mimarsinan’da bulunan balıkçı dükkanlarının olduğu bir kafede oturan CHP Büyükçekmece Belediye Meclis Üyesi ve İBB Grup Başkan Vekili Coşkun Tanış kafenin önünde çıkan silahlı çatışmada sıkılan bir kurşunun ayağına gelmesi sonucu hafif yaralandı

Gazete Damga’nın haberine göre Coşkun Tanış yaralanması ile ilgili şunları söyledi:

‘Büyükçekmece Mimarsinan’da bulunan balıkçı dükkanlarının olduğu bir cafede yine CHP Büyükçekmece Belediye Meclis Üyesi Ahmet Şahin ile birlikte çay içiyorduk. Bir ara baktım cafenin önünde silahlı çatışma var. Dışarı çıktık neler oluyor diye bakınırken o ara hiç fark etmemişim kurşunlardan birisi sağ bacağıma denk gelmiş. O ara Ahmet Şahin’e seslenerek galiba ben yaralandım beni hastaneye götür dedi. Kolon Hastanesine geçtik. Doktor küçük bir operasyon yaparak, bir kurşunun yumuşak eti delip geçtiğini ciddi bir durum olmadığını söyledi. O kavga edenlerin pazarcılar olduğundan şüphelendim. Kim olduklarını bilmiyorum. Durumu polise de olduğu gibi açıkladım…’

MECLİS ÜYELERİ HASTAHANEYE KOŞTULAR

Ayağından kurşun yarasına maruz kalan Meclis Üyesi Coşkun Tanış hastahanede müşahade altına alınırken, Büyükçekmece Belediyesi Başkan Yardımcıları Hasan Akkuş, Ömer Karadeniz, CHP’li meclis üyeleri Aziz Zengin, Coşkun Kaynak, AK Partili meclis üyeleri Recep Erol, Ahmet Küçük, Tamer Cambaz, CHP’li Çetin Çapan, Erol Şahin, İstanbul Gazeteciler Dernek (İGD) Başkanı Mehmet Mert hastahaneye gelerek Coşkun Tanış’a geçmiş olsun dileklerini ilettiler.

Emniyet güçleri olayı geniş çaplı araştırmayı sürdürüyor. (HABER MERKEZİ)



Son Düzenlenme Tarihi: 27 Mart 2018 01:43

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