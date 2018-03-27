Demirtaş: Bir an önce siyasi yasaklı olmam için uğraşıyorlar

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Demirtaş ‘Bazı siyasiler bir an önce siyasi yasaklı konuma düşürülmem için bir hayli uğraşıyorlar’ dedi

Edirne Cezaevinde tutuklu bulunan Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın açıklamaları sosyal medya hesabı üzerinden paylaşıldı.

Demirtaş’ın geçmiş dönemlere ait konuşmalarının yer aldığı bir videonun da paylaşıldığı açıklamada yargı ve AKP’ye dönük eleştireler yer aldı.

‘BİZİ YARGILAMAK YERİNE, ANLAMAYA ÇALIŞSAYDINIZ ÜLKE BU DURUMDA OLMAZDI’

“Bazı siyasiler baskı yaparak bir an önce cezalandırılmam ve siyasi yasaklı konuma düşürülmem için bir hayli uğraşıyorlar” diyen Demirtaş’ın açıklamasında, “Zamanında yaptığımız uyarıları dikkate almayanlar, şimdi konuşmalarımızdan dolayı beni 500 yıl hapis cezası ile yargılıyorlar. Bizi yargılamak yerine, önyargısız bir şekilde birazcık anlamaya çalışsaydınız ülke bu durumda olmazdı. Şimdi de yargılandığım mahkemelerde, bazı siyasiler baskı yaparak bir an önce cezalandırılmam ve siyasi yasaklı konuma düşürülmem için bir hayli uğraşıyorlar diye haberler alıyorum” ifadeleri yer aldı.

Demirtaş, “Bunu yapan siyasiler de, bu baskıya boyun eğecek yargı mensupları da emin olun ki, bir gün adil yargı önünde hesap verecekler. Biz her zamanki gibi hakikatleri söylemeye devam edeceğiz. Hepinize selam ve sevgilerimi iletiyorum” dedi. (MA)



Son Düzenlenme Tarihi: 27 Mart 2018 01:24

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