Anadolu Farm operasyonunda 2 tutuklama

Kayseri'de Çiftlik Bank benzeri bir yapılanma olan Anadolu Farm programının yazılımcı ve yöneticisi tutuklandı

Kayseri'de Çiftlik Bank benzeri bir yapılanma olduğu iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Anadolu Farm programının yazılımcı ve yöneticisi R.T. ve çalışan E.K., tutuklandı

Kayseri Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün (KOM), Anadolu Farm'ın yazılım çalışmasını yaptığı iddia edilen Ekolium Bilişim Yazılım, Tarım, Hayvancılık, Oto, Turizm, Gıda, Lokanta Sanayi A.Ş.'de çalışan E.K. ve Anadolu Farm programının yazılımcı ve yöneticisi R.T. sorgularının ardından Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bulunan Adli Tabipliğe getirilerek sağlık kontrolünden geçirildi. Sağlık kontrolü sonrası R.T. kendisini görüntüleyen gazetecilerin neden gözaltına alındığı ile ilgili sorusuna, "Neden gözaltına alındığımı bilmiyorum, gözaltına alan polislere sorun" dedi.

Çiftlik Bank benzeri bir yapılanma olduğu iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında; Ekolium Bilişim, Yazılım, Tarım, Hayvancılık, Oto Turizm, Gıda, Lokanta Sanayi Ticaret A.Ş. 'nin, 8 aylık dönemde faal 4 bin 500 üyeden 90 milyon TL topladığı, şirketin bu parayla çiftlik kurmak ve canlı hayvan almak yerine çeşitli illerde 20 arsa ve arazi satın aldığı ortaya çıkmıştı. Anadolu Farm sitesi kapatılırken, şirketin işlettiği 6 restoran ile satın aldıkları arazilerin tapularına ve araçlarına el konulmuş, Anadolu Farm'a yönelik KOM tarafından yapılan operasyonlarda son 4 günde, 4 şüpheli tutuklanmıştı.

Gözaltına alınan Anadolu Farm programının yazılımcı ve yöneticisi R.T. ve çalışan E.K., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. (DHA)



Son Düzenlenme Tarihi: 27 Mart 2018 00:04

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