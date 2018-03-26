Erdoğan: AB ile zorlu bir dönemi geride bırakmayı umuyoruz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, AB zirvesi sonrasında ‘Türkiye - AB ilişkilerinde zorlu bir dönemi geride bırakmış olmayı umuyoruz’ dedi.

Türkiye-AB Zirvesi sebebiyle Bulgaristan’ın başkenti Varna’ya giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, AB Konseyi Başkanı Donald Tusk ve AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ile bir araya geldi. Görüşme sonrası ortak basın açıklaması yapıldı

‘ENDİŞELERİMİZİ DİLE GETİRDİK’

Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk, Türkiye’ye mülteciler konusundaki çalışmaları için teşekkür etti ve “Demokratik standartları geliştirme konusunda çalışmaya devam etmeli” dedi. “Terör, yabancı savaşçılar gibi her konuyu görüştük” diyen Tusk, “Afrin harekatıyla ilgili çekincelerimizi dile getirdik. Burada insani yardımların sağlanması gerekiyor” diye konuştu.

Tusk, daha tutuklu gazeteciler ve Yunan askeri ile Zeytin Dalı Harekatı’yla ilgili bir soru üzerine “Eğer bu toplantıda kararlara ve tavizler mi ulaştınız demek istiyorsanız, benim cevabım hayırdır. Tüm endişe ve çekincelerimizi gündeme getirdik. Basın özgürlüğüyle, ikili ilişkilerle ilgili, Suriye’deki harekatlarla ilgili endişelerimiz dile getirdik. Bu akşam, Avrupa Birliği’yle Türkiye arasındaki diyaloğun devam ettirilmesine odaklandık ve diyaloğun devam ettirilmesin mutabık kaldık” dedi.

‘TÜRKİYE KURUMLARINA GÜVENİYORUZ’

AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker de “Terörle mücadelede Türkiye’nin yanındayız. Tutuklu Yunan askerlerine gelince biz Türkiye kurumlarına güveniyoruz ve çözüme ulaştırılacağını düşünüyoruz” diye konuştu.

‘VERİMLİ BİR GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRDİK’

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Türkiye-AB ilişkileri ile ilgili şöyle konuştu: “Türkiye AB zirvesi sebebiyle Varna’da olmaktan çok mutluyum. Varna Başbakanı’na misafirperverliği ve dostluğu için teşekkür ediyorum. Kendisiyle zirve öncesinde çok verimli ikili bir görüşme gerçekleştirdik."

Uzunca bir sürenin ardından bugün Varna’da AB kurum liderleriyle bir araya geldik. Türkiye - AB ilişkilerinde zorlu bir dönemi geride bırakmış olmayı umuyoruz. Sayın Tusk ve Juncker’le herhangi bir noktada Brüksel’den bu yana attığımız adımlarla beraber daha çok çalışmamız gerektiğini ve birtakım tıkanıkların nasıl aşılabileceğini de konuşma imkânımız oldu."

‘ATILMASI GEREKEN ADIMLARI ATALIM, YAPILMASI GEREKENİ YAPALIM’

Türkiye’nin başta göç problemi olmak üzere üzerine düşen sorumlulukları yerine getirdiğini savunan Erdoğan, şu an itibariyle yalnızca Suriye’den üç buçuk milyon mültecinin ülkede barındığını ifade ederek şunları söyledi: “Öte yandan önceki dönemde bazı taahhütler olmuştur ve bunlardan ilki üç milyar euroluk bir taahhüttür. Şu an itibariyle bu miktarın bir milyar 850 eurosu ilgili birimlerimize aktarıldı. Temenni ediyorum ki şimdi ikinci taksit olan üç milyon euronun da şu an ulaştırılmasıyla biz mültecilerimizle ilgili atılması gereken adımları atalım ve yapılması gerekeni yapalım.

Ülkemizdeki Suriyeliler için bu adım çok daha rahatlatıcı olacaktır. Ve şu an AB’nin bu konudaki ilgisi hem mültecileri rahatlatacak hem de bizim çalışmalarımızı hızlandıracaktır.”

‘BÜROKRATİK HANTALLIĞA TAHAMMÜL YOKTUR’

Türkiye ve AB arasında henüz çözüme kavuşmamış bir diğer konunun da vize problemi olduğunu söyleyen Erdoğan konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bir diğer konu biliyorsunuz acil ihtiyaçlar beklemez. İnsani krizlerde bürokratik hantallığa tahammül yoktur. Ülkemizin üzerine düştüğünü yaptığı ve diğer AB mensubu muhattaplarından geri dönüş beklediği bir diğer konu ise vatandaşlarımız için sağlanacak olan vize serbestisidir.

Bununla ilgili çalışmamız Şubat ayı başında AB komisyonuna sunulmuştur. AB tarafına çalışmaların bir an önce tamamlanması gerektiğini de söyledik. AB bu noktada adımını bir an önce atarsa bu bizi rahatlatır. Bu durum siyasi bir mesele haline getirilmemeli, vatandaşlarımızın AB’ye olan güvenliğini sarsacak bir hâl almamalıdır.”

Türkiye için öneme sahip bir diğer konunun da serbest ticaret anlaşmalarıyla ilgili sorunlar olduğunu belirten Erdoğan, karayolu taşımacılığı konusunda yaşanan sıkıntıların özellikle vurgulandığını ve AB’nin bu alandaki sıkıntıların çözümüne katkıda bulunmasının beklenildiğini söyledi.

Erdoğan konuşmasını şöyle sürdürdü: “Bizim için son derece önemli bir diğer konu terör meselesidir. Türkiye hali hazırda birçok terör örgütünün hedefinde yer alıyor. DEAŞ, PKK ve YPG gibi terör örgütleriyle içerde ve dışarda mücadeleyi sürdürüyoruz. Geçen yıl Fırat Kalkanı Harekâtı’nda üç bin DEAŞ’lıyı imha etmiştik, bu sene de Zeytin Dalı Harekâtı’yla 3 bin 800’e yakın YPG’li teröristi etkisiz hale getirdik."

Terör operasyonlarımız sadece kendimizin ve Suriyeliler'in güvenliğine değil, Avrupa’nın güvenliğine de katkı sağlamaktadır. Biz artık terörle mücadele gibi hassas konularda afaki ve haksız eleştiriler değil, güçlü destek bekliyoruz.

Türkiye insan haklarına, temel hak ve özgürlüklere saygılı demokratik bir hukuk devletidir. Bunu halkımız 15 Temmuz gecesi demokrasi için canları pahasına sokaklara dökülerek göstermiştir. Teröre karşı aldığımız tedbirler ve operasyonlar gerekli olduğu müddetçe devam edecek, tehditler bertaraf edildiği zaman sona erdirilecektir.”

Uzun bir süredir AB ile Türkiye’nin stratejik ortaklar olduğunu savunan Erdoğan Avrupa’nın Türkiye’yi genişleme politikalarının dışına itmesinin “vahim bir hata” olacağını söyledi ve ekledi: “Türkiye bölgede kilit aktör, jeostratejik bir müttefik, genç nüfusa sahip dinamik bir ülkedir. Avrupa’yla tarihi, kültürel ve insani bağlarımıza ilave olarak ekonomi, enerji, ulaştırma ve göçle mücadele gibi kritik başlıklarda ortak çıkarlarımız bulunuyor."

Geçmişte yapılan bir hatanın esiri durumundaki AB’nin adil bir tutum takınmadığı sürece Kıbrıs meselesini çözümünde maalesef bir katkısı olamayacaktır. AB’nin bazı üyelerinin meşru olmayan münferit tasarruflarına dayanışma kisvesi altında destek vermesi doğru değildir. Kıbrıs meselesinin seyrinden bağımsız olarak adanın etrafındaki doğal kaynaklara dair karar alma mekanizmalarına Kıbrıs Türkleri’nin de eşit olarak dâhil edilmesi uluslararası hukukun gereğidir.”

‘GELİN ORTAK COĞRAFYAMIZDA İSTİKRAR VE REFAHIN SAĞLANMASI YÖNÜNDE BİRLİKTE ÇALIŞALIM’

Söz konusu meselelerin AB tarafına yazılı biçimde iletildiğini belirten Erdoğan, AB’nin bu kağıdı kendi içinde değerlendirmesi ve ardından konuların takibi için teknik düzeyde ortak bir çalışma yapılmasının beklenildiğini dile getirdi ve AB ülkelerine ortak çıkarlar için beraber çalışmaya çağırdı:

“Geçtiğimiz dönemdeki olumsuzluklara rağmen biz Türkiye olarak diyalog kanallarını hep açık tutmaktan yana olduk. AB ile aramızdaki güvenin yeniden tesisin ilk kısmını bugün burada hep beraber atmış olduğumuzu umuyorum. Ancak bu adımı attık demek yeterli değil, somut olarak adım atmamız gerekiyor. Ben Varna’da AB ülkelerine seslenmek istiyorum: Gelin ortak coğrafyamız olan balkanlarda istikrar ve refahın sağlanması yönünde birlikte çalışalım. Gelin Suriye, Irak, Filistin, Kudüs, Yemen, Rohingya Afrika gibi uluslararası konularda işbirliğimizi derinleştirelim. Gelin güçlü ve istikrar abidesi Avrupa’yı hep birlikte inşa edelim. Biz bu çağrılarımızda dün olduğu gibi bugün de samimiyiz.” (HABER MERKEZİ)



Son Düzenlenme Tarihi: 26 Mart 2018 23:51

www.evrensel.net