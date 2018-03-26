Dersim kayyımı belediyeyi satılığa çıkardı!

Dersim Belediyesine atanan kayyım Tuncay Sonel, kurumun gelir kaynağı olan iş yerleri, otopark, mağaza, ev, market gibi taşınmazları ihaleye çıkarıyor

Dersim Belediyesine atanan kayyım Tuncay Sonel, kurumun gelir kaynağı olan taşınmazları ihaleye çıkarıyor. İl Genel Meclis Üyesi Mehmet Ali Yazır, belediye kaynaklarının elden çıkarılıp, borç altında sokulmak istendiğini söyledi.

MA’dan Semra Turan’ın haberine göre: Dersim Belediyesine kayyım olarak atanan Vali Tuncay Sonel, kuruma ait iş yerleri, otopark, mağaza, ev, market, başkanlık konutu gibi taşınmazları salı günü ihaleye çıkarıyor. Yerel gazetelere verdiği ilanlarla ihaleyi duyuran kayyım, “Belediyeye ait taşınmazlar 2886 sayılı İhale Kanunu’nun 45. maddesine göre ihale ile satılacaktır” ifadelerine yer verdi.

İhaleye çıkarılan yerlere yaklaşık 50 bin ile 445 bin arasında fiyat biçildi. İhaleye çıkarılan yerlerde kiracı olarak oturanlar ise duruma tepkili. Belediye tarafından kendilerine her hangi bir tebligat gönderilmediği, ihaleye giren şahısların kendilerini mağdur edecekleri yönünde kaygılı.

‘GELİR SAĞLAYAN YERLER ELDEN ÇIKARILIYOR’

Taşınmazların satışa çıkarılmasına tepki gösteren DBP’li İl Genel Meclis Üyesi Mehmet Ali Yazır, taşınmazların ihaleye çıkarılması önümüzde olabilecek erken seçim hazırlığına işaret olduğunu söyledi. Yazır, “Yerel seçimlerde hangi parti alırsa alsın amaç belediyeyi zor durumda bırakmak. Gelir sağlayan bir tek gayrimenkulü elde bırakmamak” dedi.

‘KAYYIM’IN 40 TRİLYON BORCU VAR’

Kayyımın belediyeyi borç batağına sürüklediğini sözlerine ekleyen Yazır, şunları söyledi: “Yapılmak istenen belediyeyi gelirsiz bırakıp borçlandırmaktır. DBP olarak bizim dönemimizde çeşitli yatırımlar için ayırdığımız 18 milyon para kasada vardı. Kayyımın atanması ile şu anda aldığımız bilgiye göre 40 milyon gibi belediyenin borç altında olduğunu duyuyoruz. Bu ihalenin asıl amaçlarından biri de borçları kapatmaya yönelik olabilir. Yine belediyeyi borçlu bırakıp halk nezdinden küçük düşürme politikası olabilir” dedi. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 26 Mart 2018 22:04

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