Doğan Medya'da ‘Beyefendiyi rahatsız etmeyelim’ gazeteciliği yapılacak

Doğan Medya'nın satılmasını yorumlayan Derya Sazak, ‘Beyefendiyi kızdıramayacağız’ ilkesi çerçevesinde yayın yapılacağını işaret etti.

Gazeteci Derya Sazak, Doğan Medya Grubunun satışının bu yaz erken seçim olacağının göstergesi olduğunu savundu. Sazak, “Aydın Bey mutlaka bir gün çıkıp satışın gerçek nedenini açıklayacaktır” dedi. Doğan ve Demirören ailesine ait gazetelerde yöneticilik yapmış bir isim olan Sazak, Diken’den Minez Bayülgen’in sorularını yanıtladı. Nagehan Alçı’yı ‘beyefendi’ istediği için Milliyet’e yazar olarak almak zorunda kaldığını söyleyen Sazak Doğan Medyanın satılmasının salt bir Demirören operasyonu olarak okunmasının doğru olmadığı görüşünde:

“Geçmişte de seçimler öncesinde büyük gazete satışları yapılırdı. Dolayısıyla Doğan Medyanın satılması, bu yaz erken seçim olacağının da göstergesi. Seçime giderken de Doğan Grubunun elinden medyasını almak iktidar için önümüzdeki seçimleri kazasız belasız tamamlama amacını taşıyor.”

SATIŞIN EN ÖNEMLİ NOKTASI DHA

Demirören’in sahibi olduğu Vatan ve Milliyet gazetelerinin durumuna değinen Sazak, “Milliyet tirajları bakımından zavallı, etkisiz ve zar zor ayakta durabilen bir gazete. Ancak Demirören ailesi iktidara kendini kanıtladı. Aile, yıllar evvel Milliyet ve Vatan’ı Aydın Doğan’dan satın alarak gazetelerin için boşalttı ve gazeteciliği bitirdi. Böylece Demirören, TOTAL ile mükafatlandırıldı. Şimdi de ona Hürriyet veriliyor. Bu satışın en önemli noktası Doğan Haber Ajansıdır. DHA, her şeye rağmen Türkiye’deki en bağımsız ajanstı. Televizyonlarımızın başında seçim sonuçlarını izlerken AA’nın, iktidarın lehine yüzde 60 oylarla açtığı sandık sonuçlarını teyit etmek için DHA’yı beklerdik. Doğru sonucu almak için AA ile DHA’yı kıyaslardık. Şimdi seçim sonuçlarından tutun, sandık başlarında neler oluyor, usulsüzlük var mı yok mu, her türlü bilgiye erişimimiz engellenmiş olacak” diye konuştu.

Gazete patronlarının tirajları önemsemediğinin altını çizen Sazak, “İki temel yayın politikası vardır. Birincisi, ‘Beyefendiyi kızdıramayacağız’. İkincisi de ‘Onun uçağındaki koltuğumuzu kaybetmeyeceğiz’. Bu iki faktör olduğu sürece, onlar için okur kaybetmiş kaybetmemiş önemli değil. O, çok önem verdikleri uçaklardan nasıl haberler yaptıklarını da biliyoruz. Cumhurbaşkanının basın müşaviri; soru ve cevapları yazar, redakte eder, sonra da o koltuklardaki gazetecilere kopya kopya dağıtır. Gazeteciler de ellerine verilen bu hazır metinden haber yaparlar” dedi. (MEDYA SERVİSİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 26 Mart 2018 21:37

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