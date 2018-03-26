Mısır’da başkanlık için sandıklar açıldı

Mısır'da seçim sandıkları açıldı. Tüm ciddi muhalif rakiplerinin çekilmeye zorlayan Cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi’nin rahat kazanması bekleniyor.

Mısır'da devlet başkanlığı seçimi için sandıklar açıldı. Üç gün sürecek seçimlerde tüm ciddi muhalif rakiplerinin çekilmeye zorlayan mevcut Cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi’nin seçimi rahat kazanması bekleniyor. Katılım oranı ve Sisi’nin oylarının düşüp düşmeyeceği ise asıl merak konusu. Seçim sonuçları ise 2 Nisan’da açıklanacak.

TEK RAKİPLE YARIŞIYOR

İslamcı eski Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin 2013 yılında halk ayaklanmalarının ardından askeri darbeyle devrilmesinin ardından Mısır’ın başına geçen 63 yaşındaki eski general Abdülfettah Sisi seçimlerde 4 yıllık ikinci dönemi için yarışıyor.

2014’te yapılan ve katılımın yüzde 50’nin altında kaldığı seçimleri yüzde 97’le kazanan Sisi’nin karşısında bir aday, Ghad (Yarın) Partisi’nin liderliğini yapan Musa Mustafa Musa yer alıyor. Uzun süredir Sisi’ye destek olduğu bilinen Musa ‘göstermelik bir aday’ olarak niteleniyor.

RAKİBİNİN ADAYLIĞI DÜŞÜRÜLMÜŞTÜ

Seçim öncesi birçok önde gelen muhalif lider ve hareket boykot çağrısı yaparken, Sisi’nin en güçlü rakibi eski Genelkurmay Başkanı Sami Anan, ordunun ‘habersiz aday olduğu’ suçlamasının ardından gözaltına alınmış ve adaylığı düşürülmüştü. Geçen yıl adaylığını açıklayan eski hava kuvvetleri komutanı ve eski başbakan Ahmet Şefik, aralık ayında Birleşik Arap Emirlikleri’nde gözaltına alınmasının ardından adaylığını geri çekmişti.

Eski Milletvekili Muhammed Enver Sedat da Sisi yandaşlarının siyasi lincine maruz kaldığını söyleyerek güvenlik gerekçesiyle çekilmişti. İslamcı İhvan (Müslüman Kardeşler) da seçimi boykot edenler arasında. (DIŞ HABERLER)

Mısır'da kimin kazanacağı değil, Sisi’nin alacağı oy tartışılıyor

Son Düzenlenme Tarihi: 26 Mart 2018 20:33

www.evrensel.net