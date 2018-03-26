İspanya baskıyı bırakmıyor, Katalonya’da binler sokakta

Carles Puigdemont’un Almanya’da gözaltına alınması Katalonya sokaklarında binlerce kişinin katıldığı eylemlerle protesto edildi.

İspanya’nın Katalonya Özerk Bölgesi’nin bağımsızlık ilanı ardından merkezi hükümetin müdahalesiyle başlayan siyasi kriz, önceki gün Katalan Hükümeti Eski Başkanı Carles Puigdemont’un Almanya’da gözaltına alınmasıyla yeniden tırmandı. Pazar akşamı binlerce Katalan sokaklara çıkarak Puigdemont’un serbest bırakılmasını ve Katalonya üzerindeki baskıların son bulmasını talep etti.

Katalonya’da zorla seçim yaptıran ancak bağımsızlık yanlılarının seçimi kazanması üzerine yeni bölgesel hükümetin kurulmasına da sürekli engel çıkaran İspanya hükümeti ve yargısı, sürgündeki Katalan siyasiler hakkında uluslararası tutuklama kararı çıkartmıştı.

GECE BOYUNCA PROTESTO

Puigdemont ise pazar günü Finlandiya’dan bir süredir yaşadığı Belçika’ya dönerken Almanya girişinde gözaltına alındı. Bunun üzerine Barselona başta olmak üzere tüm Katalonya’da on binlerce kişi sokaklara indi. Özellikle Barselona, Girona, Lleida ve Tarragona kentlerindeki gösteriler kitlesel oldu. Katalonya’nın başkenti de olan Barselona’da Alman Konsolosluğu ve yerel hükümet binası önündeki 2 ayrı gösteriye 56 bin kişinin katıldığı açıklandı.

Gecenin geç saatlerine kadar süren gösterilerde zaman zaman polisle eylemciler arasında tansiyon yükseldi. Polisin müdahaleleri üzerine çıkan arbedelerde 4’ü polis 52 kişinin yaralandığı, 3 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Euronews’a konuşan kimi Katalanlar, “Bu öfke, üzüntü, korku, hayal kırıklığı ve Katalonya’da yaşananlar karşısında savunmasızlık duygusunun bir karışımı. İspanya’nın geri kalanı ise bu olanlara sessiz kalmayı tercih ediyor” derken kimileri de “Öyle sanıyorum ki burada toplanan insanların büyük çoğunluğu genel bir greve gitme fikrinde buluşuyor. Çünkü, bu baskıya karşı yapabileceğimiz tek şey, sokakların, medyanın ve diğer kurumların kontrolünü ele geçirerek, ülkeyi paralize etmek” dedi. (DIŞ HABERLER)

Katalan lider Puigdemont gözaltına alındı

Puigdemont hakkında tutuklama kararı çıkarıldı

Son Düzenlenme Tarihi: 26 Mart 2018 20:26

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