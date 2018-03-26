Erdoğan’ın istediği Sevakin’i Katar finanse edecek

Katar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Sudan ziyareti sırasında istediği Sevakin Adası’na finansal destek sağlayacağını açıkladı.

Katar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Sudan ziyareti sırasında istediği ve Sudan Devlet Başkanı Ömer el Beşir’in Türkiye’ye tahsis ettiği Sevakin Adası’na finansal destek sağlayacak. Katar’ın, 4 milyar dolara mal olacak Sudan’ın Sevakin Limanı rehabilitasyon projesini finanse edeceği bildirildi.

Sudan Ulaştırma, Yol ve Köprüler Bakanı Mekkavi Muhammed Avad, resmi temaslarda bulunmak üzere ülkeyi ziyaret eden Katar Ulaştırma ve Haberleşme Bakanı Jassim bin Seif Ahmed Al Sulaiti ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, iki ülkenin, Sevakin Limanı rehabilitasyon projesinde ortaklık kurma konusunda anlaştığını söyledi.

KATAR, YÜZDE 49 PAY SAHİBİ OLACAK

Katar ile Sudan’ın 2020’de tamamlanması beklenen projeyle ilgili anlaşmayı bugün imzalayacağını dile getiren Avad, 4 milyar dolara mal olacak projenin finansmanını Katar’ın karşılayacağını, buna karşılık da limanda yüzde 49 pay sahibi olacağını ifade etti.

Öte yandan Sudan Devlet Başkanı Ömer el Beşir de Sulaiti ile başkent Hartum’daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda Sevakin Limanı rehabilitasyon projesini görüştü.

Sudan haber ajansı SUNA’ya göre, Sulaiti, Beşir ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, söz konusu projeyle ilgili bazı konularda mutabakata varıldığını aktardı.

Sevakin Limanı, Port Sudan’dan sonra ülkenin en büyük ikinci limanı olma özelliğini taşıyor. (DIŞ HABERLER)

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Son Düzenlenme Tarihi: 26 Mart 2018 20:20

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