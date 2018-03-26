Bozdağ: Irak'ın Sincar açıklamalarını teyit ettik

Bakanlar Kurulu, Başbakan Binali Yıldırım'ın başkanlığında toplandı. Çankaya Köşkü'nde saat 11.30'da başlayan toplantı saat 19:45'te sona erdi. Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, toplantının ardından açıklama yaptı. Bozdağ'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Zeytin Dalı Harekatı başarılı bir şekilde ilerledi. Toplam 49 kahraman mehmetçiğimiz şehit olmuştur. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Harekat kapsamında terör örgütü mensubu 3 bin 755 terörist etkisiz hale getirildi. 332 bölge ise kontrol altına alındı. Toplam alan ise 2 bin kilometre karedir. Şu anda kontrol tamamen TSK elindedir. Terör unsurları bölgeden uzaklaştırılmıştır.

Biz beklerdik ki Türkiye'yi bu noktada taktir etsinler ama taktir etmediler. Harekat şuan devam etmektedir. Bölgeden kaçan teröristler tuzaklama yapmıştır. TSK uzman ekipleri ile bölgede tuzaklanmış mayınları tespit edip, imha çalışmalarını yürütmektyedir.

Harekat boyunca herhangi bir sivilin ölmesi bir yana burnunun kanaması bile söz konusu olmamıştır. Bu TSK'nın büyük bir başarısıdır, diğer ülkelere de örnek olan bir başarıdır.

Şu anda önemli bir aşama alındı ama yapılacak epey bir çalışma var. Tuzakların temzilenmesi sürerken bölgede vatandaşların ihtiyaçlarının giderilmesi için çalışmalar yapılmaktadır. 8 bin 100 aileye insani yardım ulaştırılmıştır. Bölgedeki 5 hastane 11 sağlık ocağının çalışır hale getirilmesi için çalışmalar devam ediyor.

İçme suyu ile ilgili Afrin'de bazı sıkıntılar olduğunu biliyoruz, bunun giderilmesi için çalışmalar yapılıyor. Orada gerek üretilen zeytin ve zeytin yağı ve diğer ürünlerin aksamadan devam etmesi ve ticaretinin yapılması için de mekanizmalar oluşturulmaktadır.

Afrin kent merkezinde patlama

TÜRKİYE-AB ZİRVESİ

Türkiye AB tam üyelik sürecine büyük önem vermektedir. Türkiye sabır ile bu hedefi devam ettirmektedir. Varna'da Türkiye-AB zirvesi gerçekleşrildi. Umarız ki bu zirve yeni bir kapı aralar. Avurturya Başbakanı'nın yeterli devlet tecrübesi olmadığı için Türkiye'nin değerini tam olarak anlamış değil.

Avusturya'da ırkçılık zirve yapmıştır, Başbakan bu ırkçıların söyledikelrini hükümet koltuğunda dile getirmektedir. Bunları yapanlarla ilgili herhangi bir işilem yapmayanların Türkiye'ye demokrasi ve hukuk dersi vermeye hakkın yoktur, bunu kabul etmemiz mümkün değildir.

SİNCAR TARTIŞMASI

Irak'ın açıklamaları istihbarat tarafından teyit edildi. PKK'nın Sincar'dan çekildiği izlenimi vermek için başka bir üniforma altına girmesi veya yeni bir flama altına girmesiyle varlığını devam ettirmesi kabul edilemez.

Erdoğan'ın 'Sincar operasyonu’ iddiasına yalanlama

ABD İLE GÖRÜŞMELER

Dışişleri müsteşarımız önümüzdeki günlerde ABD'ye gidecek. Patriot konusu Erdoğan-Trump görüşmesinde gündeme geldi.

ÇİFTLİK BANK SKANDALI

Gümrük Bakanımız soruşturma dosyalarını savcılığına gönderdi. 6 kişinin kırmızı bültenle aranmasına ilişkin yakalama kararı çıkartıldı. Ortada çok net bir nitelikli dolandırıcılık söz konusudur. Piramit satış sistemi kullanan 65 şirket hakkında soruşturma açılmıştır.

Yarkadaş: Çiftlik Bank'ın ardındaki siyasi gücün üzerine gidilmiyor

İNGİLTERE-RUSYA KRİZİ

İngiltere ile Rusya arasındaki sorun iki ülke arasındadır. Bizim İngiltere neden böyle yaptı deme hakkımız yok. Türkiye ile Rusy arasında olumlu ilişki vardır. Türkiye'nin Rusya'ya herhangi bir karar alma düşüncesi yoktur.

Son Düzenlenme Tarihi: 26 Mart 2018 20:55

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